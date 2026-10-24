От "Панцирей" до "Искандеров": почему заводу "Протон", который ВСУ разнесли в щепки, придается важность

Об этом сообщает издание Defence Express.

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Почему завод "Протон" в Орле важен?

Вечером 23 октября украинские военные нанесли удар по предприятию "Протон" в российском городе Орел. Для атаки могли быть использованы как минимум пять крылатых ракет Storm Shadow / SCALP.

На кадрах с места попадания видны значительные разрушения одного из трех производственных цехов. Он, возможно, был полностью уничтожен, тогда как масштабы повреждений других зданий пока остаются неизвестными.

Важность объекта заключается не только в самом заводе "Протон". По тому же адресу располагались также предприятия "Протон-Импульс" и "Протон-Электротекс", задействованные в производстве компонентов для российского военно-промышленного комплекса.

По информации Defense Express, продукция этих заводов использовалась в производстве различных образцов российской военной техники и вооружения. Среди них:

танки Т-90 и Т-14 "Армата";

зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1";

баллистические ракеты "Искандер-М";

крылатые ракеты С-71 "Ковер";

другие виды вооружения, военной техники и оборудования.

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Defense Express также обратил внимание на кадровый аспект: восстановить поврежденные производственные мощности может быть сложно, однако поиск и подготовка профильных специалистов могут потребовать еще больше времени.

погибнуть десятки работников Напомним, в результате ракетного удара Сил обороны Украины по заводу "Протон" в российском Орле могли пострадать предприятия. По данным источника, удар пришелся на время смены, когда на территории завода находилось значительное количество сотрудников.

По состоянию на 21:00 23 октября в Орле более 30 человек числятся пропавшими без вести после удара. Предприятие продолжает гореть. Спасатели не могут приступить к извлечению тел погибших, пока не потушат пламя.