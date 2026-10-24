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Від "Панцирів" до "Іскандерів": чим важливий завод "Протон", який ЗСУ рознесли на друзки

Вероніка Соцкова
"Стерли з лиця землі цех ВПК": ЗСУ уразили ракетами Storm Shadow завод Протон в Орлі - 24 Канал

Удар Storm Shadow по заводу "Протон" / Кадр з відео Генштабу ЗСУ

Увечері 23 жовтня Сили оборони України завдали удару по підприємству "Протон" у російському Орлі крилатими ракетами Storm Shadow / SCALP. На кадрах видно, що один із виробничих цехів міг бути повністю знищений.

Про це повідомляє видання Defence Express.

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Чим важливий завод "Протон" в Орлі?

Увечері 23 жовтня українські військові завдали удару по підприємству "Протон" у російському місті Орел. Для атаки могли використати щонайменше п'ять крилатих ракет Storm Shadow / SCALP.

На кадрах із місця влучання видно значні руйнування одного з трьох виробничих цехів. Він міг бути повністю знищений, тоді як масштаби пошкоджень інших будівель наразі залишаються невідомими.

Важливість об'єкта полягає не лише в самому заводі "Протон". За тією ж адресою розташовувалися також підприємства "Протон-Імпульс" і "Протон-Електротекс", залучені до виробництва компонентів для російського військово-промислового комплексу.

За інформацією Defense Express, продукцію цих заводів використовували у виробництві різних зразків російської військової техніки та озброєння. Серед них:

  • танки Т-90 і Т-14 "Армата";
  • зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1";
  • балістичні ракети "Іскандер-М";
  • крилаті ракети С-71 "Ковер";
  • інші види озброєння, військової техніки та обладнання.
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Defense Express також звернуло увагу на кадровий аспект: відновити пошкоджені виробничі потужності може бути складно, однак пошук і підготовка профільних спеціалістів здатні потребувати ще більше часу.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару Сил оборони України по заводу "Протон" у російському Орлі могли загинути десятки працівників підприємства. За даними джерела, удар припав на час перезмінки, коли на території заводу перебувала значна кількість співробітників.

Станом на 21 годину 23 жовтня в Орлі понад 30 людей вважаються зниклими безвісти після удару. Підприємство продовжує горіти. Рятувальники не можуть розпочати вилучення тіл загиблих, доки не загасять полум’я.

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