Від "Панцирів" до "Іскандерів": чим важливий завод "Протон", який ЗСУ рознесли на друзки

Про це повідомляє видання Defence Express.

Реклама Adv

популярні відео

Чим важливий завод "Протон" в Орлі?

Увечері 23 жовтня українські військові завдали удару по підприємству "Протон" у російському місті Орел. Для атаки могли використати щонайменше п'ять крилатих ракет Storm Shadow / SCALP.

На кадрах із місця влучання видно значні руйнування одного з трьох виробничих цехів. Він міг бути повністю знищений, тоді як масштаби пошкоджень інших будівель наразі залишаються невідомими.

Важливість об'єкта полягає не лише в самому заводі "Протон". За тією ж адресою розташовувалися також підприємства "Протон-Імпульс" і "Протон-Електротекс", залучені до виробництва компонентів для російського військово-промислового комплексу.

За інформацією Defense Express, продукцію цих заводів використовували у виробництві різних зразків російської військової техніки та озброєння. Серед них:

танки Т-90 і Т-14 "Армата";

зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1";

балістичні ракети "Іскандер-М";

крилаті ракети С-71 "Ковер";

інші види озброєння, військової техніки та обладнання.

Реклама

Defense Express також звернуло увагу на кадровий аспект: відновити пошкоджені виробничі потужності може бути складно, однак пошук і підготовка профільних спеціалістів здатні потребувати ще більше часу.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару Сил оборони України по заводу "Протон" у російському Орлі могли загинути десятки працівників підприємства. За даними джерела, удар припав на час перезмінки, коли на території заводу перебувала значна кількість співробітників.

Станом на 21 годину 23 жовтня в Орлі понад 30 людей вважаються зниклими безвісти після удару. Підприємство продовжує горіти. Рятувальники не можуть розпочати вилучення тіл загиблих, доки не загасять полум’я.