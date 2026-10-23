В Орлі знищено десятки цінних співробітників заводу "Протон", – "Атеш"

Про це повідомляє "Атеш".

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Що відомо про удар по заводу "Протон" в Орлі?

У п'ятницю, 23 жовтня 2026 року, українські сили завдали ракетного удару по підприємству "Протон" у російському місті Орел.

Один із виробничо-збірних корпусів підприємства зазнав значних руйнувань. Повідомляється про обвал верхніх поверхів, покрівлі та фасадних конструкцій будівлі, що могло зробити неможливим подальше використання технологічних ліній у цьому цеху.

В Орлі після ракетного удару горів завод "Протон": дивіться відео

Також з'явилася інформація про пожежу на території підприємства. Масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Російські місцеві пабліки писали про можливе застосування українських ракет "Фламінго", тоді як російський Z-канал "Военный осведомитель" стверджував, що удару завдали британськими Storm Shadow.

Момент удару: дивіться відео

Ракетний удар припав на час перезмінки працівників, тому є десятки ліквідованих співробітників підприємства.

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Наслідки атаки на "Протон" / Exilеnova+

Чим важливий завод "Протон" для російського ВПК?

АТ "Протон" спеціалізується на виробництві оптоелектронного обладнання, напівпровідникових приладів та електронних компонентів. Підприємство має виробничий цикл, який охоплює різні етапи виготовлення електронних компонентів – від роботи з кристалами до готових виробів.

Продукцію заводу використовують у російській військовій техніці. Зокрема, компоненти підприємства пов'язують із ракетними комплексами "Іскандер-М", зенітними комплексами "Панцир-С1" та іншими системами озброєння.

Після початку повномасштабної війни проти України підприємство потрапило під санкції Євросоюзу, США та Великої Британії. Ураження виробничих потужностей такого підприємства потенційно може вплинути на постачання електронних компонентів для російського оборонно-промислового комплексу.