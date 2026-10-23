В Орле уничтожены десятки ценных сотрудников завода "Протон", – "Атеш"

Об этом сообщает "Атеш".

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Что известно об ударе по заводу "Протон" в Орле?

В пятницу, 23 октября 2026 года, украинские силы нанесли ракетный удар по предприятию "Протон" в российском городе Орел.

Один из производственно-сборочных корпусов предприятия получил значительные повреждения. Сообщается об обрушении верхних этажей, кровли и фасадных конструкций здания, что могло сделать невозможным дальнейшее использование технологических линий в этом цехе.

В Орле после ракетного удара горел завод "Протон": смотрите видео

Также появилась информация о пожаре на территории предприятия. Масштабы повреждений в настоящее время уточняются.

Российские местные паблики писали о возможном применении украинских ракет "Фламинго", тогда как российский Z-канал "Военный осведомитель" утверждал, что удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.

Момент удара: смотрите видео

Ракетный удар пришелся на время пересменки работников, поэтому есть десятки ликвидированных сотрудников предприятия.

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Последствия атаки на "Протон" / Exilеnova+

По состоянию на 21:00 в Орле более 30 человек числятся пропавшими без вести после удара по заводу "Протон". Предприятие продолжает гореть. Спасатели не могут приступить к извлечению тел погибших, пока не будет потушено пламя.

Кадры после ракетного удара: смотрите видео

Почему завод "Протон" важен для российского ВПК?

АО "Протон" специализируется на производстве оптоэлектронного оборудования, полупроводниковых приборов и электронных компонентов. Предприятие имеет производственный цикл, охватывающий различные этапы изготовления электронных компонентов – от работы с кристаллами до готовых изделий.

Продукцию завода используют в российской военной технике. В частности, компоненты предприятия связывают с ракетными комплексами "Искандер-М", зенитными комплексами "Панцирь-С1" и другими системами вооружения.

После начала полномасштабной войны против Украины предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Великобритании. Поражение производственных мощностей такого предприятия потенциально может повлиять на поставки электронных компонентов для российского оборонно-промышленного комплекса.