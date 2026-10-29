Російський ВПК повністю залежний від іноземних деталей, – радник президента

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Про це в ефірі 24 Каналу розповів Радник – уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Чому російське "імпортозаміщення" провалилося?

Він зазначив, що дослідження зразків російської зброї наочно демонструє еволюцію її внутрішнього наповнення та марні намагання знайти альтернативу західним деталям.За словами Власюка, спроби окупантів відмовитися від західної мікроелектроніки виявилися безуспішними.

Так само ви тут дуже наочно можете побачити і еволюцію внутрішньої начинки, в тому числі іноземних компонентів. І тут є цікаві експонати, де показуються хаотичні спроби відмови від деяких іноземних компонентів, зокрема від американських, які ні до чого не призводять, тому що американські компоненти виявилось практично неможливо замінити. І знов повертаються до китайських– наголосив уповноважений президента.

Він підкреслив, що реальний стан військово-промислового комплексу держави-агресорки свідчить про його критичну вразливість.

А все це нас підводить до одного простого висновку. Російська оборонка абсолютно повністю залежна від іноземних компонентів. І без іноземних компонентів вони б не випускали нічого, крім "Орешника"– констатував Власюк.

Посадовець додав, що перекриття каналів постачання є ключовою метою міжнародних обмежень. Тому це суперпріорітетна тема санкційної роботи для того, щоб ці всі компоненти були недоступні, або менш доступні, або важко доступні для російського ВПК, для Ірану, для Північної Кореї, – підсумував він.

Власюк про : дивіться відео

Як Росія обходить санкції?

Як зазначається в ефірі, прямого постачання іноземної продукції до Росії наразі немає, тож ворог змушений отримувати мікроелектроніку через треті країни. Якщо у дронах стояли американські деталі, знайти повноцінний замінник ворогу вкрай важко.

Перехід на окремі китайські компоненти значно погіршує тактико-технічні характеристики самих безпілотників, що створює серйозні труднощі для російських виробників.

Що відомо про іноземні компоненти в російських атаках?

За інформацією Головного управління розвідки, у засобах повітряного нападу росіяни масово використовують деталі європейського, американського та китайського виробництва, без яких їхня зброя не може функціонувати. Зокрема, використання імпортних компонентів дозволяє противнику розробляти й модернізувати далекобійне озброєння, серед якого і реактивні шахеди, боротьба з якими створила додаткові виклики для української протиповітряної оборони.

Раніше ми вже писали, що Україна змінює тактику ударів по російському ВПК: замість полювання на готові ракети можна знищувати заводи, без яких Росія не здатна виробляти зброю.