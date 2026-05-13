Миллиарды долларов и сотни компаний – а где продукт? Что не так с украинским defense tech

Полномасштабное вторжение превратило Украину в один из самых динамичных defense tech рынков в мире с объемом около 6,8 миллиардов долларов в 2025 году. Но за цифрами скрывается серьезная проблема: часть оборонных компаний существует только на бумаге.

В Украине официально работает более тысячи оборонных производителей, в которых занято полмиллиона человек - такие данные приводит Украинский совет оружейников. В то же время немало defense tech стартапов так и не вышли за пределы прототипа или вообще существуют только как идея, сообщает 24 Канал.

Почему стартапы застревают на этапе идеи?

Переход от прототипа к серийному продукту – самый сложный этап для любой оборонной компании. Гранты и ранние инвестиции в этом секторе нередко поступают еще до появления готового изделия - достаточно убедительной идеи и сильной команды. Но дальше начинается настоящее испытание.

Исполнительный директор Совета оружейников Игорь Федирко отмечает, что отдельный срез pre-product команд и стартапов без контрактов фактически не посчитан – рынок измеряется через производство, контракты и инвестиции, а не через количество идей.

По его словам, Brave1 в 2025 году поддержал более 600 компаний, но это не равно количеству стартапов без готового продукта.

Главные барьеры – финансирование перехода от MVP к серии и производственная дисциплина.

Грант помогает сделать первый образец, но серийное производство требует совсем другого ресурса: компонентов, людей, контроля качества, логистики и сервиса. Именно на этом этапе большинство молодых компаний останавливается.

Какие еще есть проблемы?

В Украине существует значительное количество оборонных стартапов без готовых продуктов, что обусловлено высоким спросом со стороны Сил обороны. Успешное развитие оборонного стартапа зависит от реальной потребности войска и готовности к быстрому тестированию и адаптации продукта.

Ключевые разработчики оборонных стартапов без кодифицированных продуктов и контрактов могут быть мобилизованы в любой момент. Статус критичности, позволяющий бронировать сотрудников, доступен только для компаний с реальными оборонными контрактами и производством, что исключает большинство стартапов на ранних стадиях.