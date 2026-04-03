Летает без "взрыва" как у "Кинжала" и имеет нос в 14 метров: СМИ рассказали о чудо-самолете Х-59

Экспериментальный самолет X-59 QueSST (Quiet Supersonic Transport), который компания Lockheed Martin разрабатывала для NASA в течение 9 лет, впервые поднялся в небо 20 октября 2025 года. Уже в марте этого года аппарат продолжил серию испытательных полетов.

Об этом говорится в материале Defense Express.

Какие характеристики самолета Х-59?

Главная особенность самолета – его необычная конструкция с удлиненным 14-метровым носом. Именно благодаря этому X-59 может летать на сверхзвуковой скорости без характерного громкого "удара", который обычно сопровождает такие полеты. Этот звук возникает из-за того, что звуковые волны не успевают распространяться вперед и накапливаются позади самолета. Подобный эффект можно услышать во время пролета истребителей или ракет, в частности "Кинжала", что раньше в Украине часто воспринимали как взрыв.

Во время второго тестового полета, запланированного на 20 марта, X-59 должен был провести в воздухе около часа. Однако уже через 9 минут экипаж получил сигнал о неисправности и вернул самолет на базу. Как сообщает Aviation Week, впоследствии выяснилось, что проблема была не технической – индикатор в кабине сработал из-за неправильной установки.

Полет самолета Х-59 / Видео с ютуб-канала Lockheed Martin

Инцидент заставил отложить испытания почти на неделю. Уже 26 марта состоялся третий полет, который длился 53 минуты: самолет поднялся на высоту около 4 километров и развил скорость более 500 километров в час. На следующий день X-59 провел еще один полет продолжительностью час, достигнув высоты 6 километров и скорости более 600 километров в час.



Характеристики самолета Х-59 / Фото NASA

В дальнейшем разработчики планируют серию новых испытаний. Конечная цель – полет на высоте более 18 километров со скоростью около 1,5 Маха. Именно после этого в конце года самолет могут протестировать над густонаселенными районами, чтобы оценить уровень шума для людей на земле.

Что может изменить производство Х-59?

Проект призван доказать, что сверхзвуковые полеты над сушей могут быть безопасными. Сейчас они запрещены из-за громкого звукового удара, который может превышать 110 децибел и даже повреждать здания. Зато X-59 должен снизить этот показатель до примерно 75 децибел.

После завершения исследований NASA передаст результаты Международной организации гражданской авиации (ICAO), которая может пересмотреть действующие ограничения. В перспективе это откроет путь к появлению нового поколения коммерческих сверхзвуковых самолетов, однако ожидать таких изменений раньше 2030 года не стоит.

