Про це йдеться у матеріалі Defense Express.

Які характеристики літака Х-59?

Головна особливість літака – його незвична конструкція з видовженим 14-метровим носом. Саме завдяки цьому X-59 може літати на надзвуковій швидкості без характерного гучного "удару", який зазвичай супроводжує такі польоти. Цей звук виникає через те, що звукові хвилі не встигають поширюватися вперед і накопичуються позаду літака. Подібний ефект можна почути під час прольоту винищувачів або ракет, зокрема "Кинджала", що раніше в Україні часто сприймали як вибух.

Під час другого тестового польоту, запланованого на 20 березня, X-59 мав провести в повітрі близько години. Однак уже через 9 хвилин екіпаж отримав сигнал про несправність і повернув літак на базу. Як повідомляє Aviation Week, згодом з'ясувалося, що проблема була не технічною – індикатор у кабіні спрацював через неправильне встановлення.

Політ літака Х-59 / Відео з ютуб-каналу Lockheed Martin

Інцидент змусив відкласти випробування майже на тиждень. Уже 26 березня відбувся третій політ, який тривав 53 хвилини: літак піднявся на висоту близько 4 кілометрів і розвинув швидкість понад 500 кілометрів на годину. Наступного дня X-59 провів ще один політ тривалістю годину, досягнувши висоти 6 кілометрів і швидкості понад 600 кілометрів на годину.



Характеристики літака Х-59 / Фото NASA

Надалі розробники планують серію нових випробувань. Кінцева мета – політ на висоті понад 18 кілометрів зі швидкістю близько 1,5 Маха. Саме після цього наприкінці року літак можуть протестувати над густонаселеними районами, щоб оцінити рівень шуму для людей на землі.

Що може змінити виробництво Х-59?

Проєкт покликаний довести, що надзвукові польоти над сушею можуть бути безпечними. Наразі вони заборонені через гучний звуковий удар, який може перевищувати 110 децибелів і навіть пошкоджувати будівлі. Натомість X-59 має знизити цей показник до приблизно 75 децибелів.

Після завершення досліджень NASA передасть результати Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO), яка може переглянути чинні обмеження. У перспективі це відкриє шлях до появи нового покоління комерційних надзвукових літаків, однак очікувати таких змін раніше 2030 року не варто.

