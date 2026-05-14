Германия обратила внимание на SIM-карты в "Шахедах": что будет делать оборонный гигант Rheinmetall

Rheinmetall и Deutsche Telekom объявили о совместной разработке антидроновой системы для защиты критической инфраструктуры и городов Германии. Среди ключевых вызовов, которые партнеры принимают во внимание, управление беспилотниками через мобильные сети, которые массово используют россияне на своих "Шахедах".

Новая система будет охватывать всю цепочку противодействия беспилотникам – от обнаружения до физического обезвреживания, говорится в пресс-релизе немецкого производителя.

Как SIM-карты в российских дронах подтолкнули Германию к переосмыслению антидроновой защиты?

Rheinmetall и Deutsche Telekom объединяют компетенции с противоположных концов антидроновой цепочки: Telekom с 2017 года тестирует датчики обнаружения беспилотников и уже успешно отработала их во время Евро-2024 по заказу полиции, тогда как Rheinmetall имеет проверенные в Украине средства обезвреживания дронов и стратегическое партнерство с администрацией порта Гамбург.

Цель совместного проекта – масштабируемая концепция защиты, которую можно развернуть на любом объекте критической инфраструктуры или в масштабах целого города.

Обратите внимание! Актуальность угрозы для Германии резко возросла после того, как над страной и в целом над Европой участились появления "неизвестных" – в основном российских – дронов, осуществляющих разведку над военными объектами.

Отдельно в Rheinmetall отмечают специфическую проблему: все больше беспилотников управляются через мобильные сети с помощью встроенного 4G-модема.

По словам советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова, россияне массово оснащают "Шахеды" SIM-картами оператора "Теле2", а партии карточек РФ специально заказывает для поставки производителям ударных дронов. Хотя в Украине роуминг для них заблокирован, во время полета вдоль границ с другими государствами дроны могут подключаться к их сетям.

На сбитых в Украине российских беспилотниках уже находили модемы с SIM-картами польских и литовских операторов.

Я не исключаю вероятности, что SIM-карты этого же оператора используются для управления загадочными БПЛА, которые появляются в разных странах Европы,

– отмечал Бескрестнов, призывая операторов связи цивилизованного мира разорвать деловые отношения с "Теле2".

В ответ на этот вызов Rheinmetall и Telekom рассматривают принципиально новую роль мобильной сети: в будущем она сама может стать сенсором, обнаруживающим аномалии в передаче данных и сигнализирующим о возможном управлении дроном через сотовое соединение. То, что Берлин учитывает именно этот аспект украинского опыта, свидетельствует: анализ войны на востоке Европы становится фундаментом для развития антидронового щита уже на территории Германии.

Что известно об управлении "Шахедами" из мобильной сети?

Украинские силы в феврале 2026 года уничтожили Mesh-сеть, которую использовали дроны типа "Шахед" для координации полетов, улучшая безопасность в центральных регионах Украины. Наземные точки управления, которые использовались для этой сети, были расположены не только в России, но и в Беларуси, что способствовало координации дронов на большие расстояния.

В апреле этого года сообщалось, что россияне используют mesh-сети для управления дронами с территории России, что позволяет им атаковать движущиеся цели.