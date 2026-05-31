Gripen, предположительно, уже в Украине, – летчик-инструктор рассказал об особенностях этих самолетов

Швеция передаст Украине 16 истребителей типа JAS 39 Gripen. Более того, Владимир Зеленский отметил, что эти самолеты будут оснащены современными системами вооружения. Речь идет, в частности, о ракетах Meteor, которые имеют дальность более 200 километров.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом раскрыл технические характеристики этих самолетов. Также он отметил, какие задачи эти истребители будут выполнять в борьбе со средствами врага.

К теме Шведские истребители Gripen: для чего они Украине, сколько стоят, на что способны и лучше ли F-16

Какое оружие могут нести Gripen?

Свитан сообщил, что Украина получит модификацию шведских истребителей JAS 39C (одноместный) и JAS 39D (двухместный). Второй вариант предназначен для перевозки летного состава под различные задачи. Швеция, возможно, передаст звено этих истребителей.

"Gripen, предположительно, уже в Украине. Возможно, даже подготовлены летный и инженерно-технический состав, технико-эксплуатационные части. Также, вероятно, завезено достаточное количество съемных авиаагрегатов для ремонта. А также Украина, наверняка, получила и вооружение к этим самолетам", – подчеркнул он.

Свитан рассказал о характеристиках самолетов Gripen: смотрите видео

Хотя самолет Gripen в этих двух комплектациях может нести даже штрокий спектр и американского, и европейского вооружения. Например, американские ракеты AIM-9, AIM-120, немецкие IRIS-T, французские MICA. А также ракеты Meteor, которые донацеливаются с помощью летающего локатора Saab, который, по мнению летчика-инструктора, предположительно, уже работает в Украине.

"Если в ближайшее время начнут падать российские Су-34, которые сбрасывают КАБы на линию боевого соприкосновения, это означает, что уже работают Meteor, которые несут истребители Gripen", - подчеркнул военный эксперт.

Стоит знать. Министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что обучение украинских пилотов и технического персонала на шведских истребителях Gripen уже происходит. По его словам, появление истребителей Gripen в ВСУ будет "новой главой в истории воздушной обороны Украины". Также тренировки украинских пилотов и персонала расширится осенью 2026 года. Йонсон подчеркнул, что Киев не просто будет иметь на вооружении новые истребители, но и сформирует современные воздушные силы, которые смогут вести боевые действия и адаптироваться к условиям войны. Он пояснил, что поставки Gripen C/D в Украину, вероятно, начнется в начале 2027 года.

Далее Украина может получить Gripen нового поколения JAS 39E. Его отличие от JAS 39C и JAS 39D в двигателях. На старых самолетах установлен двигатель General Electric F404, а на новом – General Electric F414-GE-39E. Он, как заметил полковник запаса, дает возможность разгона самолета до сверхзвуковых скоростей без форсажа.

Также Gripen JAS 39E имеет активную фазированную антенную решетку (АФАР), что свидетельствует о его серьезной авионике. Это дает возможность самолету "видеть" на расстоянии 200 километров, если это надо, и работать без привлечения летающего локатора,

– отметил Роман Свитан.

В будущем Украине, по его мнению, нужно больше привлекать именно европейские самолеты, в частности Gripen, которые являются самыми дешевыми в обслуживании. Поэтому в сотрудничестве со Швецией можно создать площадку для совместного авиапроизводства.

Что известно о поставках Украине шведских истребителей Gripen?

Владимир Зеленский 28 мая прибыл в Стокгольм, где подписал декларацию об углублении оборонного сотрудничества со Швецией. Президент заявил, что Украина получит истребители Gripen, которые будут оснащены современными системами вооружения. Например, ракетами Meteor. Зеленский подчеркнул, что эти самолеты совместно с вооружением способны существенно усилить способности Украины, в частности, в противодействии российской авиации, которая массово применяет КАБы.

В то же время заместитель ОП Павел Палиса считает, что поставки самолетов Gripen, оснащенных ракетами Meteor, позволит создать "новую архитектуру обороны Украины". Эти истребители, по его словам, станут "длинной рукой" Воздушных сил ВСУ, которая сможет отодвинуть носители вражеских КАБов от линии боестолкновения.

Швеция должна передать Украине не менее 16 истребителей типа JAS 39 Gripen. Первые самолеты, вероятно, прибудут в нашу страну уже в декабре 2026-го – январе 2027-го.