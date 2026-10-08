Об этом сообщает Reuters.

Автоматизация принятия решений на поле боя

Новое программное обеспечение успешно прошло испытания в конце сентября. В ходе тестирования система использовала данные от нескольких комплексов наблюдения, датчиков и камер других разработчиков для точной идентификации вражеской цели, а разведывательный беспилотник подтвердил объект с помощью технологии распознавания изображений.

Хотя окончательную команду на запуск дрона-перехватчика пока отдает человек, этот процесс способен работать полностью автономно. По словам генерального директора и основателя Intelic Маурица Корталса Алтеса, интеграция различных средств разведки позволяет командирам реагировать за считанные секунды.

Большинство таких систем используют ИИ непосредственно на борту – то есть в самом беспилотнике, чтобы иметь возможность поразить цель на высокой скорости,

– отмечает генеральный директор и основатель Intelic.

Основатель компании подчеркнул, что во время воздушных атак распознавание и реагирование должны происходить мгновенно.

Маловероятно, что удастся поразить цель в ручном режиме, поэтому нужна более автономная система,

– рассказал Мауриц Корталс Алтес.

Новая система командования и управления от Intelic призвана заменить устаревшие каналы связи, где оперативные решения порой до сих пор передаются через мессенджеры или по телефону. Она становится эффективным дополнением к украинской системе управления боевыми действиями Delta.

Напомним, украинская компания Skyeton представила новый ударный дрон Stormbird, созданный на базе разведывательного беспилотника Raybird.

Также компания Quantum Systems планирует передать Украине десятки тысяч перехватчиков SPYS для эффективной борьбы с российскими реактивными дронами.