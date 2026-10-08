Про це повідомляє Reuters.

Автоматизація рішень на полі бою

Нове програмне забезпечення успішно пройшло випробування наприкінці вересня. Під час тестування система використала дані з кількох комплексів спостереження, датчиків та камер інших розробників для точної ідентифікації ворожої цілі, а розвідувальний безпілотник підтвердив об'єкт за допомогою технології розпізнавання зображень.

Хоча остаточну команду на запуск дрона-перехоплювача поки що віддає людина, цей процес може відбуватися повністю автономно. За словами генерального директора та засновника Intelic Мауріца Корталса Алтеса, інтеграція різних засобів розвідки дозволяє командирам реагувати за лічені секунди.

Більшість таких систем використовують ШІ безпосередньо на борту – тобто в самому безпілотнику, щоб мати змогу вразити ціль на високій швидкості,

– зазначає генеральний директор та засновник Intelic.

Засновник компанії наголосив, що під час повітряних атак розпізнавання та реагування мають відбуватися миттєво.

Малоймовірно, що вдасться влучити в ціль у ручному режимі, тому потрібна більш автономна система,

– розповів Мауріц Корталс Алтес.

Нова система командування та управління від Intelic покликана замінити застарілі канали зв'язку, де оперативні рішення іноді досі передаються через месенджери або телефонні дзвінки. Вона стає ефективним доповненням до української системи управління бойовими діями Delta.

Нагадаємо, українська компанія Skyeton презентувала новий ударний дрон Stormbird, створений на базі розвідувального безпілотника Raybird.

Також компанія Quantum Systems планує передати Україні десятки тисяч перехоплювачів SPYS для ефективної боротьби з російськими реактивними дронами.