В ГУР сообщили, сколько дронов-камикадзе "Герань" удалось накопить России для массированных ударов

Россияне увеличили запас ударных дронов типа "Герань" и готовят их к новым массированным атакам. В разведке отмечают, что противник продолжает пытаться подстраивать темпы запусков под свои производственные возможности и периоды накопления.

Об этом сообщает издание "Милитарный" со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Сколько "Гераней" удалось накопить россиянам?

По имеющимся данным, по состоянию на август 2026 года оккупанты собрали около 6,2 тысячи таких беспилотников различных модификаций. Речь идет об арсенале, который они могут использовать для комбинированных ударов по территории Украины.

В то же время российское производство не позволяет постоянно поддерживать одинаково высокую интенсивность атак. Именно поэтому, по оценкам разведчиков, самые масштабные налеты происходят после пауз, когда враг успевает накопить значительное количество дронов.

В ГУР предполагают, что наиболее массированные удары могут включать от 600 до 1000 беспилотников одновременно. В периоды накопления Россия обычно запускает по 150–200 дронов за раз, а в отдельные дни их количество может достигать примерно 300 единиц.

При этом оккупанты уже неоднократно демонстрировали способность к очень плотным атакам. В частности, 13–14 мая они запустили около 1600 беспилотников различных типов в течение суток. В 2026 году Россия также установила новые рекорды по количеству запусков над Украиной за месяц, доведя этот показатель до 6000–6500 дронов.

Подобный уровень интенсивности фиксировался ранее лишь в июле 2025 года. Это свидетельствует о том, что российская армия делает ставку не только на разовые массированные удары, но и на систематическое истощение украинской противовоздушной обороны.

Что известно о темпах производства

По данным разведки, нынешнее производство новейших дронов типа "Герань-4" и "Герань-5" составляет около 3 тысяч единиц в месяц, не считая базовую версию "Герань-2". Из-за этого Россия пока не может непрерывно проводить высокоинтенсивные запуски в течение всего месяца.

Такой разрыв между производством и расходованием арсенала дает украинской ПВО некоторое время на подготовку к следующим большим налетам. В то же время это не уменьшает саму угрозу, ведь оккупанты активно работают над расширением своих возможностей.

Помимо беспилотников, российские войска продолжают широко применять управляемые авиационные бомбы. В январе 2026 года тактическая авиация России сбросила 5717 авиабомб, что стало рекордным показателем. В среднем с 1 по 31 января враг наносил по украинским позициям и городам по 184 таких удара ежедневно.

Ранее сообщалось, что в течение августа российский военно-промышленный комплекс планирует изготовить в общей сложности около 11 тысяч ударных беспилотников различных типов, среди которых "Гарпия", "Гербера" и вся линейка "Гераней". Как отмечал заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, во время недавних атак около половины использованных дронов были турбореактивными.

Это создает для Украины новые вызовы, ведь требуются средства перехвата, способные работать на значительно более высоких скоростях. Россия пытается наладить собственное производство турбореактивных двигателей, но пока все еще зависит от поставок из Китая, где один такой агрегат стоит 35–40 тысяч долларов.

Также россияне были вынуждены остановить производство модели "Герань-3", которая имела 45 компонентов иностранного происхождения и реактивный двигатель Telefly JT80. Этот беспилотник стал переходным этапом к созданию более массивной "Герани-4", вес которой вырос до 450 килограммов.

Параллельно с угрозой со стороны дронов враг продолжает наращивать и ракетное вооружение. По оценкам украинских военных, нынешние возможности российского ВПК позволяют формировать значительно более мощный ракетный залп, чем раньше, с одновременным запуском до 200 ракет различных типов.