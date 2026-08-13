Про це повідомляє видання "Мілітарний" із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Скільки "Гераней" вдалося накопичити росіянам?

За наявними даними, станом на серпень 2026 року окупанти зібрали близько 6,2 тисячі таких безпілотників різних модифікацій. Йдеться про арсенал, який можуть використати для комбінованих ударів по території України.

Водночас російське виробництво не дає змоги підтримувати однаково високу інтенсивність атак постійно. Саме тому, за оцінками розвідників, найбільші нальоти відбуваються після пауз, коли ворог встигає накопичити значну кількість дронів.

У ГУР припускають, що наймасованіші удари можуть включати від 600 до 1000 безпілотників одночасно. Під час періодів накопичення Росія зазвичай запускає по 150-200 дронів за раз, а в окремі дні кількість може сягати приблизно 300 одиниць.

При цьому окупанти вже неодноразово демонстрували здатність до дуже щільних атак. Зокрема, 13-14 травня вони випустили близько 1600 безпілотників різних типів протягом доби. У 2026 році Росія також встановила нові рекорди за місячною кількістю запусків по Україні, довівши показник до 6000 – 6500 дронів.

Схожий рівень інтенсивності фіксували раніше лише у липні 2025 року. Це свідчить, що російська армія робить ставку не лише на одноразові масовані удари, а й на системне виснаження української протиповітряної оборони.

Що відомо про темпи виробництва

За даними розвідки, нинішнє виробництво новітніх дронів типу "Герань-4" та "Герань-5" становить близько 3 тисяч одиниць на місяць, не враховуючи базову версію "Герань-2". Через це Росія поки що не може безперервно вести високоінтенсивні запуски протягом усього місяця.

Такий розрив між виробництвом і витратами арсеналу дає українській ППО певний час на підготовку до наступних великих нальотів. Водночас це не зменшує самої загрози, адже окупанти активно працюють над масштабуванням своїх можливостей.

Окрім безпілотників, російські війська продовжують широко застосовувати керовані авіаційні бомби. У січні 2026 року тактична авіація Росії скинула 5717 авіабомб, що стало рекордним показником. У середньому з 1 по 31 січня ворог завдавав по українських позиціях і містах по 184 такі удари щодня.

Раніше повідомлялося, що протягом серпня російський військово-промисловий комплекс планує виготовити загалом близько 11 тисяч ударних безпілотників різних типів, серед яких "Гарпія", "Гербера" та вся лінійка "Гераней". Як зазначав заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький, під час нещодавніх атак близько половини застосованих дронів були турбореактивними.

Це створює для України нові виклики, адже потрібні засоби перехоплення, здатні працювати на значно вищих швидкостях. Росія намагається налагодити власне виробництво турбореактивних двигунів, але наразі все ще залежить від постачань із Китаю, де один такий агрегат коштує 35 – 40 тисяч доларів.

Також росіяни були змушені зупинити виробництво моделі "Герань-3", яка мала 45 компонентів іноземного походження та реактивний двигун Telefly JT80. Цей безпілотник став перехідним етапом до створення масивнішої "Герані-4", вага якої зросла до 450 кілограмів.

Паралельно з дроновою загрозою ворог продовжує нарощувати і ракетне озброєння. За оцінками українських військових, нинішні можливості російського ВПК дозволяють формувати значно більший ракетний залп, ніж раніше, з одночасним запуском до 200 ракет різних типів.