Авиаэксперт разорвал свою версию, где россияне взяли "Орешник" и сколько ракет осталось

В ночь на 24 мая российские оккупанты, вероятно, запустили аж два "Орешника" по Украине, одна из которых упала на временно оккупированных территориях. На самом деле есть много вопросов, сколько таких ракет сейчас имеет РФ.

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу о своей гипотезе, сколько вообще в России может быть таких ракет. Вероятно, они используют еще те средства, которые произвели много лет назад.

Смотрите также Россия атаковала Украину "Орешником": несет ли ракета ядерку и какая ПВО способна ее сбить

Сколько ракет "Орешник" в России?

По словам Криволапа, грубо говоря, еще в 2012 году россияне фактически "отрезали кусок" твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" и сделали из нее РС-26 "Рубеж". Потом все это назвали "Орешник".

Россияне провели 4 – 5 начальных испытаний. Но в итоге "Рубеж" так и не поступил на вооружение. Проект оказался слишком дорогим.

Для испытаний были заготовлены примерно 8 – 12 ракет. 4 – 5 они использовали на первых испытаниях. Это количество и осталось. В 2018 году проект закрыли из-за бесперспективности. Ракета получилась очень дорогой. Если бы было серийное производство, то она стоила бы 50 миллионов долларов. Цена одинарных вариантов – где-то 80 миллионов,

– рассказал Криволап.

По его мнению, россияне сейчас и используют те ракеты, которые остались еще с 2010-х годов. Можно также предположить, что РФ сейчас не имеет налаженного производства этой ракеты.

Сколько у них сейчас может быть этих ракет? Возможно, одна. Возможно, две. Со временем узнаем, на что способны россияне. Но нет ощущения, что здесь что-то серьезное,

– подчеркнул Криволап.

Обратите внимание! В ГУР сообщали, что по состоянию на апрель 2026 года Россия имела на вооружении до 10 ракет "Орешник".

Удар "Орешником" по Украине: что известно?

В ночь на 24 мая российские оккупанты запустили баллистическую ракету средней дальности "Орешник" по Белой Церкви Киевской области. Известно, что под атакой оказался гаражный кооператив. Сообщалось о пожаре в по меньшей мере трех гаражах.

OSINT-аналитики сообщали, что россияне могли запустить еще и вторую ракету "Орешник". Она неожиданно упала в районе временно оккупированной Авдеевки или Ясиноватой, которые расположены примерно в 40 километрах от линии фронта.

Впервые Россия применила ракету "Орешник" 21 ноября 2024 года. Тогда вероятной целью был Южмаш, но россияне промахнулись. Второй раз враг запустил "Орешник" по окрестностям Львова. Тогда под удар попал объект критической инфраструктуры.