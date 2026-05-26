Комбинированный вражеский удар и специфику использования "Арешника" 24 мая исследовали аналитики Института изучения войны (ISW).

Куда мог попасть второй "Арешник"?

По оценкам аналитиков и OSINT-исследователей, вторая ракета могла иметь техническую неисправность и упасть на позициях российских войск в Донецкой области.

При этом сообщается, что одна из ракет поразила район Белой Церкви в Киевской области, тогда как официального подтверждения второго удара не было.

Важно! Мониторинговые ресурсы фиксировали два запуска с полигона Капустин Яр в Астраханской области России.

Где расположена Авдеевка, возле которой мог упасть "Орешник": смотрите на карте

В сети также появлялись видеоматериалы, которые могут свидетельствовать о запуске второй ракеты "Орешник". На записях видно падение шести суббоеприпасов, а отдельные OSINT-источники предполагают, что ракета могла попасть в район вблизи оккупированных Авдеевки или Ясиноватой, примерно в 40 километрах от линии фронта.



"Орешник" мог упасть на территории Донецкой области / Киберборошно

Если эти данные подтвердятся, это может означать, что значительная часть примененных ракет этого типа во время войны оказалась неисправной или не достигла запланированных целей.

Что известно об атаке "Орешником" на Киевскую область?

В ночь на 24 мая российские войска применили против Украины баллистическую ракету средней дальности "Арешник", запуск которой, по данным, состоялся около 1:30 из района Капустин Яр в Астраханской области.

Впоследствии в сети появились видео очевидцев из Белой Церкви Киевской области. Утром Воздушные силы ВСУ подтвердили факт удара. Начальник КОВА Николай Калашник сообщил о повреждении гаражного кооператива и одного из предприятий в Белоцерковском районе.

В целом же, ракета стоимостью около 100 миллионов долларов фактически вызвала незначительные разрушения, в частности уничтожив несколько гаражей.

При этом даже российские военкоры удивлены результатом и признают, что этот удар больше похож на пропагандистскую демонстрацию, чем на эффективную военную операцию. В российских пабликах после этого появилось недовольство и критика, а также распространялись заявления о якобы "больших целях", которые не подтверждаются.