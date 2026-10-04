Украина разрабатывает собственную систему по типу Starlink: Зеленский раскрыл подробности
Украина продолжает работать над собственной спутниковой системой связи, которая может быть похожа на Starlink. Владимир Зеленский подтвердил, что соответствующие наработки уже имеются.
Об этом он рассказал во время беседы с журналистами в Киеве.
Что известно о собственной спутниковой системе Украины?
Зеленский заявил, что Украина продолжает работу над спутниковой системой, которая может стать аналогом или похожей на Starlink.
Есть наработки. Мы работаем над similar (схожим на – ИФ-У) Starlink,
– сказал Зеленский.
В то же время президент подчеркнул, что было бы справедливо предоставить Украине возможность использовать спутниковый интернет Starlink для нанесения ударов по России.
"Почему справедливо? Потому что мы знаем, что некоторые государства будут делиться с Россией соответствующими технологиями в конце этого года, в начале следующего", – пояснил он.
Он добавил, что Украина благодарна за работающие технологииогії.
Создание собственной спутниковой инфраструктуры могло бы укрепить независимость в сфере связи и обеспечить дополнительные возможности для передачи данных. В настоящее время Украина активно использует спутниковую связь Starlink, в частности для обеспечения связи в условиях российской агрессии.
Напомним, Украина уже получила первые результаты применения дронов-перехватчиков для борьбы с российскими воздушными целями. Владимир Зеленский сообщил, что лучший показатель на данный момент демонстрируют перехватчики "Барс" – около 30% сбитых целей. По словам президента, это дроны дальнего радиуса действия, которые по своим характеристикам "почти ракеты".
В то же время Украина продолжает испытывать другие модели дронов-перехватчиков. Отдельно развивается программа "Турели", которую планируют масштабировать для защиты различных объектов.
Зеленский выразил надежду, что между производителями возникнет конструктивная конкуренция, которая поможет повысить эффективность средств противодействия российским дронам.