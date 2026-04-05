Аналог Starlink: "Птицы Мадяра" впервые уничтожили секретный российский терминал "Спирит-030"
- Украинские пилоты 414 бригады СБС впервые уничтожили российский спутниковый терминал "Спирит-030".
- Эти терминалы являются аналогами Starlink, но с меньшей антенной для удобства транспортировки и работы с геостационарным спутником.
После того как Илон Маск заблокировал для россиян возможность пользоваться Starlink в армию оккупантов начали поставлять терминалы российского производства. Они имеют название "Спирит-030".
Об этом рассказал советник Министра обороны Украины, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестнов "Флеш".
Что известно о российских спутниковых терминалах "Спирит-030"?
"Флеш" отметил, что после того, как врага лишили доступа к терминалам Starlink, вопрос спутниковой связи стал для россиян чрезвычайно актуальным.
Имеющиеся терминалы российского спутникового интернета имеют очень большие антенны, и мы их мгновенно обнаруживаем и уничтожаем,
– пояснил советник министра обороны.
Поэтому на фронт россияне начали массово поставлять спутниковые терминалы "Спирит-030".
"Фактически это тот же терминал спутникового интернета, но он сделан переносным и работает со специальным геостационарным спутником связи, что позволяет использовать антенны не 90 сантиметров в диаметре, а 30", – отметил Сергей Бескрестнов.
Он также отметил, что украинские пилоты 414 бригады СБС "Птицы Мадяра" впервые нашли такой терминал спутниковой связи и уничтожили его. Поэтому "Флеш" призвал всех пилотов обращать внимание на эту цель.
Терминалы "Спирит-030" уже уничтожали украинские военные / Видео с ютуб-канала "Флеша"
Как россияне компенсируют отсутствие Starlink?
Аналитики ISW рассказывали, что россияне после отключения от терминалов Starlink массово используют радиостанции. Также захватчики ставят антенны на господствующих высотах, проводят оптоволоконный интернет, пытаются пользоваться своими спутниками типа "Комета", но все это недотягивает до уровня спутников Илона Маска.
Главный редактор Defense Express Олег Катков отметил в эфире 24 Канала, что Россия планирует запустить 288 спутников для своего аналога Starlink до 2027 года. Однако это будет трудно реализовать из-за ограниченного количества запусков.