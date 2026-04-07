Заміну Starlink для росіян створили Airbus та Thales: що відомо про "Спринт-030" і "Экспресс"
7 апреля, 16:22
Замену Starlink для россиян создали Airbus и Thales: что известно о "Спринт-030" и "Экспресс"

Ирина Чеботникова
Основні тези
  • Россия использует спутниковые терминалы "Спринт-030", разработанные "ГК "РЭЙС", которые позволяют иметь спутниковую связь с меньшими антеннами.
  • Европейские компании Airbus и Thales участвовали в создании российских телекоммуникационных спутников серии "Экспресс", которые обеспечивают работу терминалов "Спринт-030".

Россияне используют новые спутниковые терминалы "Спринт-030". И это поднимает сразу две проблемы. Враг нашел замену Starlink – и использовал европейские разработки.

Об этом пишет Defense Express. Аналитики подчеркнули, что к работе российских систем причастны европейские компании Airbus и Thales.

К теме Аналог Starlink: "Птицы Мадьяра" впервые уничтожили секретный российский терминал "Спринт-030" 

Что известно о терминале "Спринт-030"?

Об использовании врагом терминалов "Спринт-030" 5 апреля написал специалист по радиосвязи Сергей Бескрестнов ("Флеш"). Он выложил видео, которое распространили россияне, и предупредил: оккупанты массово поставляют такие устройства на фронт.

Обратите внимание! Сергей Бескрестнов в своей публикации ошибочно назвал терминал "Спирит-030".

"Спринт-030" дает россиянам возможность иметь спутниковую связь. К тому же его антенна значительно меньше, а значит обнаружить этот терминал значительно труднее. Фактически это тот же терминал спутникового интернета, но он сделан переносным и работает со специальным геостационарным спутником связи, что позволяет использовать антенны не 90 сантиметров в диаметре, а 30, 
– написал "Флэш".

Работа российского терминала "Спринт-030": смотрите видео


Как связаны "Спринт-030" и "Экспресс" / Инфографика взята с сайта Defense Express

Defense Express обратили внимание, что для Украины есть две проблемы. Во-первых, Россия использует "Спринт-030" вместо Starlink, как написал Сергей "Флеш". Во-вторых, "Спринт-030" гарантированно работает с еще одной серией российских телекоммуникационных спутников – "Экспресс". И тут важно, а кто же сделал россиянам телекоммуникационные спутники серии "Экспресс".

Разработчиком и производителем терминала является "ГК "РЭЙС".

В то же время спутник "Экспресс-АМ7" был создан по заказу российского правительства европейской компанией Airbus на платформе Eurostar-3000. Он был запущен на геостационарную орбиту 19 марта 2015 года и вошел в спутниковую группировку государственной российской "ФГУП "Космическая связь". При этом все ныне действующие спутники серии "Экспресс" и вообще все спутники "ФГУП "Космическая связь" были созданы непосредственно Airbus или при широком участии другой европейской компании Thales, которая изготавливала сам телекоммуникационный модуль, 
– отметили Defense Express.

Сейчас на орбите полноценно работают:

  • Экспресс АМ44, запуск 2009 год, телекоммуникационный модуль Thales Alenia Space
  • Экспресс АТ2, запуск 2014 год, телекоммуникационный модуль Thales Alenia Space
  • Экспресс АМ7, запуск 2015 год, произведен полностью Airbus
  • Экспресс АМ8, запуск 2015 год, телекоммуникационный модуль Thales Alenia Space
  • Экспресс АМУ1, запуск 2015 год, произведен полностью Airbus
  • Экспресс-80, запуск 2020 год, телекоммуникационный модуль Thales Alenia Space Italy
  • Экспресс-103, запуск 2020 год, телекоммуникационный модуль Thales Alenia Space Italy
  • Экспресс-АМУ3, запуск 2021 год, телекоммуникационный модуль Thales Alenia Space Italy
  • Экспресс-АМУ7, запуск 2021 год, телекоммуникационный модуль Thales Alenia Space Italy

К сожалению, не известно, могут ли Airbus и Thales повлиять на эти спутники.

"В конце концов их заказчиком и оператором было российское правительство, с которым эти компании продолжали сотрудничество после 2014 года и аннексии Крыма", – добавило СМИ.

Важно! Военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 Канала рассказал, что на фронте россияне вынуждены отступать, ведь Украина сорвала их весенне-летнее наступление. Поэтому враг пытается максимально дестабилизировать ситуацию в тылу нашего государства.

Какие проблемы с интернетом в России?

  • 6 апреля произошел массовый сбой. Жители Москвы, Петербурга, Самарской, Нижегородской областей жаловались, что не могут зайти на сайты банков и не только.

  • А на днях из-за блокировки VPN произошел масштабный сбой платежной системы. Рассчитаться безналичкой не удавалось, в московском метро пропускали через турникеты просто так. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в разговоре с 24 Каналом назвал ситуацию хаосом и предположил, что дальше в России будет только хуже.