Альтернатива Starlink или маркетинговый ход: в ВСУ дали оценку немецким дронам-камикадзе HX-2

Из-за ограничений скорости Starlink в Украине вырос спрос на немецкие дроны-камикадзе HX-2 с дальностью до 100 километров. Они оснащены защищенной связью, но способность производителя обеспечить массовое производство вызывает сомнения.

Как сообщает профильное агентство Janes со ссылкой на источники в украинском оборонном ведомстве, операторы беспилотников с октября 2025 года выполнили тысячи боевых вылетов с использованием аппаратов HX-2.

Что известно о немецких дронах?

Военные отмечают высокую защищенность аппаратов от воздействия российских комплексов радиоэлектронной борьбы, в частности во время боевых действий в районе временно оккупированного Донецка.

Аналитики издания Defense Express обращают внимание, что проверить эти данные через независимые источники пока сложно, поэтому информацию следует воспринимать как публичную фиксацию заявлений.

В то же время немецкое издание Hartpunkt также выделило дрон компании Helsing благодаря наличию закрытого канала управления, характеристики которого не раскрываются.

Благодаря альтернативному радиоканалу этот дрон-камикадзе не зависит от спутниковых терминалов и может поражать цели на расстоянии до 100 километров. Эксперты предполагают, что компания Helsing использует сложности, связанные с системой связи, для активного продвижения собственных разработок как для украинской армии, так и для европейских партнеров.

Кроме того, Европейское оборонное агентство EDA уже привлекало HX-2 к совместным испытаниям с вооруженными силами Португалии в рамках экспериментальной программы EU OPEX. Это подтверждает намерения производителя закрепиться на оборонном рынке стран Европейского Союза.

Проблема массовости поставок и американский опыт



Боевое применение ударных БПЛА Hornet / Медиа-группа 413-го полка СБС "Рейд", фото, использованное в иллюстративных целях

Главным открытым вопросом остается способность европейского оборонно-промышленного комплекса обеспечить реальную массовость таких ударных беспилотников. Потребности украинского фронта в аппаратах среднего радиуса действия исчисляются тысячами единиц.

Показательным примером необходимых масштабов является использование баражирующих боеприпасов Hornet американского производства. Только за три месяца лета 2026 года Силы обороны Украины запустили более 10 тысяч таких аппаратов, что устанавливает очень высокую планку для любых европейских альтернатив.

Скоростные ограничения связи и поиск решений

Напомним, ранее мы писали, что компания SpaceX установила порог допустимой скорости терминалов Starshield и Starlink в движении на уровне около 160 километров в час, о чем об этом сообщалось на нашем сайте.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что такие искусственные ограничения фактически блокируют работу украинских скоростных дронов-перехватчиков против вражеских беспилотников "Шахед".

По этой причине Киев ведет переговоры с партнерами и активно рассматривает альтернативные каналы управления для боевой техники.