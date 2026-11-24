Западные разведки предупреждают, что Россия может уже в ближайшие недели вывести в космос спутник с ядерной боеголовкой. Аппарат под названием "Спутник-S" предназначен для поражения других спутников, от которых зависят военная связь, навигация и разведка. Самое опасное в том, что после его выхода на орбиту гарантированного способа предотвратить ядерный взрыв практически не будет.

Россия может запустить ядерный спутник "Спутник-S" еще до конца 2026 года. Об этом говорится в совместном расследовании WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, журналисты которых получили информацию о предупреждении западных спецслужб.

По их данным, космический аппарат уже несколько лет хранится в готовом состоянии поблизости от Москвы. В начале ноября разведки стран НАТО получили сообщение о возможности его запуска в течение 60 дней. В то же время независимого подтверждения наличия ядерной боеголовки на "Спутнике-S" пока нет.

Почему ядерный спутник настолько опасен

В отличие от обычной ядерной ракеты, "Спутник-S" не обязательно предназначен для удара по наземной цели. Его потенциальная задача заключается в выводе из строя спутников на околоземной орбите.

Во время ядерного взрыва в космосе возникают мощное электромагнитное излучение и потоки заряженных частиц. Они могут повредить электронику космических аппаратов даже на значительном расстоянии от места детонации.

Кроме того, заряженные частицы способны задерживаться магнитным полем Земли, создавая искусственные радиационные пояса. Спутники, проходящие через такие области, накапливают радиационное облучение и постепенно выходят из строя.

Насколько масштабными могут быть последствия, показывает исследование американских ученых, обнародованное 6 ноября 2026 года. По результатам моделирования взрыва мощностью в одну мегатонну на высоте 500 километров над Южной Атлантикой, в течение недели могут выйти из строя около 98 % спутников исследуемой низкоорбитальной группировки.

Однако это не универсальный прогноз для любого ядерного взрыва. Результат зависит от мощности заряда, высоты, географического района детонации и защищенности спутников. Исследование также не охватывает все аппараты на средних и геостационарных орбитах.

Почему "Спутник-S" сложно перехватить

Обычную баллистическую ракету можно обнаружить после запуска и попытаться перехватить на рассчитанной траектории. Со спутником ситуация значительно сложнее.

После выхода на орбиту он может вращаться вокруг Земли в течение длительного времени, а момент возможного подрыва будет оставаться неизвестным.

Наземные противоспутниковые ракеты способны достигать космических объектов, но для этого необходимо знать их местонахождение и иметь достаточно времени для подготовки перехвата.

Если Россия сможет дистанционно взорвать заряд, даже успешное приближение перехватчика не гарантирует предотвращения взрыва. Попытка уничтожить спутник кинетическим ударом также создает риск появления обломков, опасных для других аппаратов.

Поэтому специалисты не утверждают, что перехват физически невозможен. Проблема в том, что сегодня нет известного надежного способа гарантированно нейтрализовать такой заряд после его размещения на орбите.

Что произойдет со спутниковой связью и военными системами

Массовый выход спутников из строя в первую очередь ударит по разведке, связи и системам наблюдения за Землей. Часть военных возможностей зависит от получения спутниковых снимков, передачи данных и координации подразделений.

В Украине эта зависимость особенно заметна из-за использования спутниковой связи для управления войсками и беспилотниками.

Как ранее сообщал "Милитари 24", Украина развивает собственную спутниковую инфраструктуру, чтобы уменьшить зависимость от иностранных систем и укрепить устойчивость военной связи.

В то же время Россия также развертывает собственную орбитальную группировку. В частности, "Милитари 24" рассказывал о технических проблемах спутников "Рассвет", которые Москва планирует использовать для связи с военными системами.

Поэтому ядерный взрыв на орбите представлял бы угрозу не только для НАТО. Он мог бы повредить и российские спутники, а также космические аппараты Китая и других государств.

Действительно ли Россия решится применить такое оружие

Размещение ядерной боеголовки на орбите нарушило бы Договор о космосе 1967 года, который запрещает выводить в околоземное пространство ядерное оружие и другие виды оружия массового уничтожения.

Москва отрицает обвинения в подготовке такого запуска и настаивает, что ее космическая деятельность носит мирный характер. Немецкие военные при этом рассматривают возможность запуска "Спутника-S" уже в декабре.

Публичных доказательств, позволяющих независимо проверить готовность аппарата, его оснащение и конкретную дату старта, пока нет.

Важным сдерживающим фактором остается и то, что ядерный взрыв в космосе невозможно точно ограничить спутниками одного государства. Россия рисковала бы повредить космическую инфраструктуру собственных союзников и даже свои системы.

Но именно возможность создать столь масштабную угрозу без прямого удара по территории другого государства делает "Спутник-S" предметом особого внимания западных спецслужб.