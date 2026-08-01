Опасность растет: российские аналоги Starlink уже обеспечивают врагу несколько часов связи над Украиной

Российские спутники "Рассвет" уже начали обеспечивать стабильную связь над территорией Украины. Сейчас у оккупантов по крайней мере два раза в сутки появляются "окна связи", которые длятся более часа.

Об этом в комментарии"Милитарному" рассказал эксперт по спутниковой связи Владимир Степанец.

Как работают российские аналоги Starlink?

В конце марта 2026 года Россия запустила 16 спутников проекта "Рассвет". По состоянию на конец июля 12 из них уже работают на орбите высотой около 550 километров, еще три постепенно выходят на нужную высоту, а один спутник был потерян.

По словам эксперта, эта группа спутников уже сформировала достаточно плотное покрытие.

Хотя спутники пролетают над Украиной несколько раз в сутки, лишь во время двух–трех пролетов они находятся достаточно высоко над горизонтом, чтобы обеспечивать качественную связь с наземными терминалами.

Каждое такое "окно связи" длится примерно от одного до полутора часов. В это время российские военные теоретически могут использовать спутниковую связь для управления морскими беспилотниками, а также ударными и разведывательными дронами на большом расстоянии.

В конце июля Россия также вывела на орбиту вторую партию из 16 спутников "Рассвет". Если они будут развернуты такими же темпами, то уже в октябре – ноябре система сможет обеспечивать еще два дополнительных "окна связи" над Украиной.

По словам эксперта, если Россия сохранит нынешние темпы запусков, то к середине 2027 года сможет создать практически непрерывное спутниковое покрытие над территорией Украины. Это существенно расширит возможности оккупантов по связи и управлению беспилотными системами, если к тому времени не будут внедрены эффективные средства противодействия.

В чем заключается угроза со стороны спутников "Рассвет"?

Эксперты считают, что система "Рассвет" может стать серьезным преимуществом для российской армии. Абонентские терминалы этой системы имеют размер до 60 на 60 сантиметров, весят менее 15 килограммов и способны передавать данные со скоростью до 1 Гбит/с.

Они также рассчитаны на работу при температурах от -40 до +40 градусов.

По принципу работы российские терминалы похожи на Starlink. Они оснащены активными фазированными антенными решетками, благодаря которым могут автоматически находить спутник, подключаться к нему и поддерживать стабильную связь без механического поворота антенны.

По открытым данным, базовая версия терминала уже разработана, и компания готовится начать его серийное производство.

Если это произойдет, такие устройства могут довольно быстро начать поступать российским военным. Эксперты предполагают, что терминалы будут использоваться не только на командных пунктах, автомобилях или кораблях. Их также могут устанавливать на ударных и разведывательных беспилотниках, в частности на дронах семейства "Герань" и других дальнобойных БПЛА.

Кроме того, подобную спутниковую связь потенциально можно использовать для наведения крылатых ракет, управляемых авиабомб и других высокоточных средств поражения.