"Пора договариваться": Украина срочно просит США продлить контракт на Starshield

Контракт Украины с правительством США о доступе к спутниковой сети Starshield истекает в середине следующего года. Киев призвал немедленно начать переговоры, чтобы избежать новых сбоев во время боевых операций.

Как сообщает Reuters, временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник заявил, что для согласования деталей нового соглашения потребуется значительное время, поэтому определить условия дальнейшего сотрудничества необходимо уже сегодня.

Какие подробности?

"Контракт на Starshield истекает в следующем году. И мы понимаем, что для согласования нового контракта потребуется время", – подчеркнул дипломат во время встречи с представителями Defense Writers Group в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что украинская сторона стремится иметь полную ясность относительно перспектив продолжения работы системы и конкретных параметров соглашения.

"Сейчас самое время. Мы хотим четко понимать, можем ли мы двигаться дальше и какими будут условия", – пояснил Денис Сеник, уточнив, что срок действия текущего договора истекает в середине следующего года.

Неожиданные ограничения скорости сорвали операции

Вопрос доступа к Starshield приобрел особую остроту после того, как украинские военные на передовой столкнулись с внезапными ограничениями скорости передачи данных. Технические препятствия негативно повлияли на способность перехватывать российские ударные беспилотники и вынудили командование отменить отдельные боевые операции.

По словам Дениса Сеника, официальный Киев пытался выяснить причины сбоев, обратившись в Пентагон, Белый дом и компанию SpaceX, однако никакого ответа украинская сторона так и не получила.

Инцидент вызвал резонанс и в американском парламенте: группа влиятельных представителей Демократической партии направила Илону Маску официальное письмо, а ведущие законодатели пообещали провести более широкое расследование механизмов оказания оборонной помощи Украине.

Сам Илон Маск публично отметил в соцсети X, что военная сеть Starshield находится под контролем правительства США, одновременно раскритиковав политиков, выступающих за длительное продолжение боевых действий.

Напряженность в отношениях между Киевом и Вашингтоном

Президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с немецким общественным телеканалом ZDF выразил благодарность компании за обеспечение фронта связью в начале полномасштабного вторжения, однако раскритиковал взгляды ее руководителя.

"Но мы должны быть абсолютно откровенными: нам однозначно не нравится его позиция по поводу этой войны", – отметил Владимир Зеленский.

Проблемы с доступом к Starshield дополнили ряд тревожных моментов в двусторонних отношениях. В частности, недавно украинская сторона сообщала о временных задержках с поступлением американских разведданных о ракетных ударах России, а также о перебоях с критически важными поставками ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS.

Кстати, Демократическая партия США готовитмасштабные расследования деятельности администрации Дональда Трампа. Одним из вопросов, которые планируют изучить законодатели, является ограничение работы спутниковой системы Starshield в Украине. Помощник демократов в Сенате сообщил, что комитет по международным отношениям уже обратился к частным компаниям и государственным учреждениям с требованием сохранить документы и записи, которые могут стать доказательствами.