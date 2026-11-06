"Час домовлятися зараз": Україна терміново просить США продовжити контракт на Starshield

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Як повідомляє Reuters, тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік заявив, що для узгодження деталей нової угоди знадобиться значний час, тому визначати умови подальшої співпраці необхідно вже сьогодні.

Які подробиці?

"Контракт на Starshield закінчується наступного року. І ми розуміємо, що для узгодження нового потрібен час", – наголосив дипломат під час зустрічі з представниками Defense Writers Group у Вашингтоні.

Він підкреслив, що українська сторона прагне мати повну визначеність щодо перспектив продовження роботи системи та конкретних параметрів угоди.

"Зараз саме час. Ми хочемо мати чітке розуміння, чи можемо ми рухатися далі і якими будуть умови", – пояснив Денис Сєнік, уточнивши, що дія поточного договору завершується в середині наступного року.

Несподівані обмеження швидкості зірвали операції

Питання доступу до Starshield набуло особливої гостроти після того, як українські військові на передовій зіткнулися з раптовими обмеженнями швидкості передачі даних. Технічні перешкоди негативно вплинули на здатність перехоплювати російські ударні безпілотники та змусили командування скасувати окремі бойові операції.

За словами Дениса Сєніка, офіційний Київ намагався з'ясувати причини збоїв, звернувшись до Пентагону, Білого дому та компанії SpaceX, проте жодної відповіді українська сторона так і не отримала.

Інцидент викликав резонанс і в американському парламенті: група впливових представників Демократичної партії надіслала Ілону Маску офіційний лист, а провідні законодавці пообіцяли провести ширше розслідування щодо механізмів оборонної допомоги Україні.

Сам Ілон Маск публічно зазначив у соцмережі X, що військова мережа Starshield підконтрольна уряду США, водночас розкритикувавши політиків, які виступають за тривале продовження бойових дій.

Напруженість у відносинах між Києвом та Вашингтоном

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з німецьким суспільним мовником ZDF висловив вдячність компанії за забезпечення фронту зв'язком на початку повномасштабного вторгнення, проте розкритикував погляди її керівника.

"Але ми маємо бути абсолютно відвертими: нам однозначно не подобається його позиція щодо цієї війни", – зазначив Володимир Зеленський.

Проблеми з доступом до Starshield доповнили низку тривожних моментів у двосторонніх відносинах. Зокрема, нещодавно українська сторона повідомляла про тимчасові затримки американських розвідданих щодо ракетних ударів Росії, а також про перебої з критично важливими поставками ракет до систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS.

До речі, Демократична партія США готує масштабні розслідування діяльності адміністрації Дональда Трампа. Одним із питань, які планують вивчити законодавці, є обмеження роботи супутникової системи Starshield в Україні. Помічник демократів у Сенаті повідомив, що комітет із міжнародних відносин уже звернувся до приватних компаній і державних установ із вимогою зберегти документи та записи, які можуть стати доказами.