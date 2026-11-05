Маску надіслали особливий лист: Сенат США готує розслідування збоїв Starshield в Україні

Помічник демократів у Сенаті повідомив, що комітет з міжнародних відносин уже звернувся до приватних компаній і державних установ із проханням не видаляти документи та записи. Вони можуть знадобитися для розслідувань, які демократи планують розпочати після отримання більшості в Конгресі у січні 2027 року, повідомляє CNN.

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Що перевірятимуть демократи?

Один із листів отримав Ілон Маск. Він стосується обмежень у роботі супутникової системи Starshield на території України.

Подібні запити надіслали портам, банкам і приватним компаніям, які могли бути причетні до угод із російським дизельним пальним.

У джерелі наголосили, що вимога зберегти документи є стандартною парламентською процедурою.

Вона стосується осіб та організацій, діяльність яких планують перевірити.

Саме отримання такого листа не означає, що адресата підозрюють у порушенні закону.

Підготовка розслідувань відбувається на тлі зміни керівництва Комітету Сенату з міжнародних відносин. Демократка Джин Шагін залишає Сенат після завершення своєї каденції. Очікується, що в січні 2027 року її замінить сенатор Кріс Кунс.

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Обмеження роботи Starshield: що відомо

Starshield – це захищена супутникова система зв'язку військового призначення, розроблена компанією SpaceX для уряду США. Українські військові використовують її для спеціалізованих завдань, зокрема управління безпілотниками та зв'язку під час бойових операцій.

У жовтні 2026 року роботу Starshield для України обмежили. Через це виникли проблеми з керуванням швидкісними дронами, які рухаються зі швидкістю понад 160 кілометрів на годину. Обмеження впливали на роботу українських безпілотників, зокрема перехоплювачів російських цілей.

Хто ухвалив рішення обмежити роботу Starshield для ЗСУ – достеменно невідомо.

Reuters із посиланням на американських чиновників повідомило, що наказ надійшов із Білого дому.

Водночас The Wall Street Journal і CBS News писали, що обмеження запровадив особисто Ілон Маск.

Сам Маск заявив, що Starshield належить уряду США і перебуває під його контролем. За його словами, рішення щодо використання системи ухвалюють американські військові та президент, а не він особисто.

Американські сенатори почали з'ясовувати обставини обмежень. Вони звернулися до Маска та Пентагону, вимагаючи пояснити, хто контролює доступ України до системи та чи може SpaceX самостійно обмежувати її роботу.

24 жовтня система Starshield знову запрацювала в Україні без обмежень.