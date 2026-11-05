Маску пришло особое письмо: Сенат США готовит расследование ограничений работы Starshield в Украине

Помощник демократов в Сенате сообщил, что комитет по международным отношениям уже обратился к частным компаниям и государственным учреждениям с просьбой не удалять документы и записи. Они могут понадобиться для расследований, которые демократы планируют начать после получения большинства в Конгрессе в январе 2027 года, сообщает CNN.

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Что будут проверять демократы?

Одно из писем получил Илон Маск. Оно касается ограничений в работе спутниковой системы Starshield на территории Украины.

Подобные запросы были направлены портам, банкам и частным компаниям, которые могли быть причастны к сделкам с российским дизельным топливом.

В источнике подчеркнули, что требование сохранить документы является стандартной парламентской процедурой.

Она касается лиц и организаций, деятельность которых планируется проверить.

Само по себе получение такого письма не означает, что адресата подозревают в нарушении закона.

Подготовка расследований происходит на фоне смены руководства Комитета Сената по международным отношениям. Демократка Джин Шагин покидает Сенат по окончании своего срока полномочий. Ожидается, что в январе 2027 года ее сменит сенатор Крис Кунс.

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Ограничения работы Starshield: что известно

Starshield – это защищенная спутниковая система связи военного назначения, разработанная компанией SpaceX для правительства США. Украинские военные используют ее для специализированных задач, в частности для управления беспилотниками и связи во время боевых операций.

В октябре 2026 года работу Starshield для Украины ограничили. Из-за этого возникли проблемы с управлением скоростными дронами, которые движутся со скоростью более 160 километров в час. Ограничения сказывались на работе украинских беспилотников, в частности перехватчиков российских целей.

Кто принял решение ограничить работу Starshield для ВСУ – точно неизвестно.

Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что приказ поступил из Белого дома.

В то же время The Wall Street Journal и CBS News писали, что ограничения ввел лично Илон Маск.

Сам Маск заявил, что Starshield принадлежит правительству США и находится под его контролем. По его словам, решения об использовании системы принимают американские военные и президент, а не он лично.

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Американские сенаторы начали выяснять обстоятельства введения ограничений. Они обратились к Маску и Пентагону с требованием объяснить, кто контролирует доступ Украины к системе и может ли SpaceX самостоятельно ограничивать ее работу.

24 октября система Starshield вновь начала работать в Украине без ограничений.