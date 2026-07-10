США ускорили программу модернизации ядерной авиабомбы: что известно о новом смертоносном оружии

Американское агентство NNSA завершило сертификацию критических компонентов для новой ядерной авиабомбы B61-13 на три месяца раньше графика. Этот боеприпас должен стать более современной версией семейства B61 и предназначен для стратегических бомбардировщиков США.

Национальное управление по ядерной безопасности США сообщило о завершении так называемого "diamond stamping" для всех компонентов CSA к B61-13, запланированных на текущий финансовый год, пишет NNSA. The Aviationist уточняет, что речь идет об одном из ключевых этапов сертификации новой ядерной авиабомбы, которая создается для поражения более защищенных военных целей.

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Что означает "diamond stamping"

"Diamond stamping" – это не физическое "штампование" бомбы. Так в системе NNSA называют подтверждение того, что компонент прошел все требования сертификации и может быть допущен в ядерный арсенал США в статусе "war reserve quality".

В данном случае речь идет о canned subassemblies, или CSA. Это критические узлы ядерного боеприпаса, входящие в состав его ядерного пакета. NNSA сообщила, что работы были выполнены на площадке Y-12 National Security Complex в Оук-Ридже, штат Теннесси.

Фактически США подтвердили готовность важных компонентов для серийной программы B61-13. Собственно первую единицу этой бомбы NNSA завершила еще в мае 2025 года – почти на год раньше первоначального плана и менее чем через два года после объявления программы.

B61-13 должна усилить возможности стратегической авиации

B61-13 представляет собой новую модификацию семейства B61 – одной из старейших и наиболее универсальных ядерных авиабомб в американском арсенале. Она получит современные элементы безопасности, защиты и точности, аналогичные B61-12, программу продления ресурса которой NNSA завершила в январе 2025 года.

В то же время B61-13 будет обладать большей мощностью и будет ориентирована на поражение более сложных, укрепленных и больших военных целей. В NNSA прямо связывают ее разработку с необходимостью иметь новые технические решения для поражения твердых и глубоко заглубленных объектов.

The Aviationist отмечает, что B61-13 должна быть сертифицирована для применения стратегическими бомбардировщиками США. Среди потенциальных носителей издание называет новый малозаметный бомбардировщик B-21 Raider.

Новая бомба не должна увеличить общее количество B61

Появление B61-13 не означает автоматического увеличения количества ядерных авиабомб в США. По данным The Aviationist, новые боеприпасы должны заменить часть B61-7, а количество B61-12 будет сокращено на соответствующую величину.

Это важная деталь: США не просто добавляют еще один тип боеприпаса в арсенал, а обновляют имеющуюся номенклатуру. Акцент делается на точности, надежности, совместимости с новыми носителями и способности поражать более сложные цели.

Программу B61-13 ускоряют

B61-13 впервые публично анонсировали в октябре 2023 года. В марте 2025 года Sandia National Laboratories продемонстрировала первый Joint Test Assembly – испытательный образец без боевой ядерной части. В мае 2025 года NNSA объявила о завершении работ над первой полной единицей B61-13.

Теперь агентство сообщило о досрочном завершении сертификации всех CSA, запланированных на текущий финансовый год. Глава NNSA Брендон Уильямс назвал это свидетельством способности ядерного комплекса США быстро реагировать на изменение геополитических требований.

Для Вашингтона B61-13 является частью более широкой модернизации ядерного арсенала. NNSA отмечает, что в настоящее время реализует шесть программ обновления боезарядов, и все они идут по графику или с опережением.

Что это означает