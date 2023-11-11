Как отмечают журналисты, B-21 покинул завод 42 ВВС США в Палмдейле, штат Калифорния, на рассвете 10 ноября. Это позволило впервые увидеть новый бомбардировщик, разрабатывавшийся в условиях строгой секретности.

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Полет не афишировали

Собственно, самолет взлетел в 06:51, говорит свидетель издания Reuters. Интересно, что руководство ВВС США не афишировало первый полет B-21. В то же время около трех десятков авиационных энтузиастов и фотографов-любителей собрались в пятницу у завода 42, надеясь увидеть, как самолет поднимается в небо.

Обратим внимание! B-21 имеет такую же форму "летающего крыла", как и его предшественник B-2. Он сможет доставлять как обычное, так и ядерное оружие по всему миру. Он способен использовать возможности дозаправки на большом расстоянии и в воздухе.

В 2010 году прогнозируемая стоимость этого самолета составляла 550 миллионов долларов. В пересчете на сегодня – это 750 миллионов долларов с учетом инфляции.

Хотят закупить 100 таких самолетов

Военно-воздушные силы планируют закупить не менее 100 таких самолетов. Они стремятся заменить бомбардировщики B-1 и B-2. В Пентагоне отмечают, что эксплуатация B-1 обходится около 60 тысяч долларов в час, а B-2 – 65 тысяч долларов.

B-21 Raider проходит лётные испытания. Летные испытания являются важным этапом испытательной кампании, которой управляют Испытательный центр ВВС США и 412 испытательное крыло B-21 Объединенных испытательных сил,

– говорит пресс-секретарь ВВС США Энн Стефанек.

Обратите внимание, что компания Northrop победила команду, в которую входили компании Boeing (BA.N) и Lockheed Martin (LMT.N), когда она выиграла контракт на производство бомбардировщика в 2015 году. Публично B-21 была представлена в декабре 2022 года. А ожидание первого полета продолжалось годами.

Компания Northrop называет B-21 самолетом шестого поколения. Она учитывает способность соединяться с другими самолетами и легко интегрировать будущее вооружение в свою системную архитектуру.