США потеряли в войне с Ираном четверть своих MQ-9 Reaper, – WP

В ходе войны с Ираном Соединенные Штаты потеряли не менее 45 беспилотников MQ-9 Reaper. А это около 25 % от общего числа.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на четырех осведомленных о ситуации американских чиновников.

Что известно об использовании дронов Reaper

Благодаря беспилотникам Reaper велась разведка и наносились точечные удары в районе Ормузского пролива.

Эти дроны имеют относительно низкую скорость и малую высоту полета, поэтому они были уязвимыми целями.

Однако американские чиновники уверяют, что не все запущенные БПЛА были сбиты. Часть из них разбилась из-за внезапной потери связи.

Всего к началу конфликта с Ираном на вооружении США находилось примерно 185 беспилотников Reaper. 165 из них – в составе ВВС, еще 20 – в Корпусе морской пехоты.

Пресс-секретарь Корпуса морской пехоты подполковник Джошуа Бенсон заверил, что конкретно его ведомство не потеряло ни одного такого дрона, поскольку они развернуты преимущественно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Стоимость одного Reaper составляет от 30 до 50 миллионов долларов. Она зависит от конфигурации датчиков и вооружения.

Так, общие убытки от потери 45 таких БПЛА обошлись США в более чем 1,3 миллиарда долларов.

К слову, конфликт на Ближнем Востоке до сих пор не урегулирован. На днях Трамп заявил о полном контроле США над Ормузским проливом.

Он также озвучил новое условие для начала диалога с Ираном. Американский лидер заявил, что будет требовать компенсации за прошлые неправомерные действия.