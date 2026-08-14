Про це пише The Washington Post, посилаючись на чотирьох обізнаних із ситуацією американських посадовців.

Що відомо про використання дронів Reaper

Завдяки безпілотникам Reaper велася розвідка і виконувалися точкові удари у районі Ормузької протоки.

Ці дрони мають відносно низьку швидкість і малу висоту польотів, тож вони були вразливими цілями.

Але американські посадовці запевняють, що не всі запущені БпЛА були збиті. Частина із них розбилася через раптову втрату зв'язку.

Загалом до початку конфлікту з Іраном на озброєнні США було приблизно 185 безпілотників Reaper. 165 із них у складі ВПС, ще 20 – у Корпусі морської піхоти.

Речник Корпусу морської піхоти підполковник Джошуа Бенсон запевнив, що конкретно його відомство не втратило жодного такого дрона, бо вони розгорнуті переважно в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Власне, ціна одного Reaper – від 30 до 50 мільйонів доларів. Вона залежить від конфігурації сенсорів та озброєння.

Тож загальні збитки від втрати 45 таких БпЛА обійшлися Штатам у понад 1,3 мільярда доларів.

До слова, конфлікт на Близькому Сході досі не врегульований. Днями Трамп заявив про повний контроль США над Ормузькою протокою.

Він також озвучив нову умову для початку діалогу з Іраном. Американський лідер заявив, що вимагатиме компенсації за минулі неправомірні дії.