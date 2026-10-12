Об этом сообщает компания-разработчик.

Что известно о новых ракетах Steelfin?

Конструкция Steelfin предусматривает две ступени, параметры которых можно изменять в зависимости от необходимых характеристик ракеты. При этом различные модификации будут использовать унифицированные компоненты, что должно упростить разработку, сборку и производство.

Первая ступень может комплектоваться различными твердотопливными ускорителями. Их выбор будет зависеть от требуемой дальности поражения, летных характеристик и способа запуска.

Вторая ступень отвечает непосредственно за перехват цели. Для различных версий предусмотрена общая конструктивная основа, в частности корпус, авионика, программное обеспечение и система управления полетом. При этом ракеты можно оснащать различными головками самонаведения и дополнительными элементами в соответствии с конкретными задачами.

В Anduril подчеркивают, что возможность быстро адаптировать конструкцию к новым требованиям была заложена еще на этапе разработки. Это должно позволить совершенствовать ракеты без длительной масштабной модернизации базовой модели.

Одним из главных преимуществ нового семейства разработчики называют стоимость. Steelfin потенциально могут быть вдвое дешевле современных перехватчиков аналогичного класса. Однако точную цену ракет компания пока не раскрыла.

Еще одна особенность – возможность масштабирования производства. Anduril планирует выпускать различные модификации Steelfin на единой сборочной линии, используя общее оборудование и унифицированные детали. На начальном этапе компания рассчитывает производить несколько тысяч ракет различных версий ежегодно. В дальнейшем объемы выпуска можно будет изменять в зависимости от потребностей заказчиков.

Ракеты Steelfin должны быть совместимы с несколькими существующими пусковыми системами. Среди них – пусковая установка M903A2 зенитного ракетного комплекса Patriot, корабельная система вертикального запуска Mk 41 и наземный ракетный комплекс Typhon.

Anduril уже провела баллистические испытания с использованием экспериментальных ракет. Начало летных испытаний различных модификаций Steelfin запланировано на 2027 год.

Напомним, российская компания "ДОФА-Тек" приступила к испытаниям нового реактивного зенитного беспилотника ДФ-1 "Росчерк" с дальностью полета до 250 километров и скоростью 500 километров в час. Этот дрон предназначен для перехвата украинских дальнобойных БПЛА, а в разработке у противника уже находится более мощная версия ДФ-3 "Гадюка" с дальностью до 800 километров.