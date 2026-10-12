Про це повідомляє компанія-розробник.

Що відомо про нові ракети Steelfin?

Конструкція Steelfin передбачає два ступені, параметри яких можна змінювати залежно від необхідних характеристик ракети. Водночас різні модифікації використовуватимуть уніфіковані компоненти, що має спростити розробку, складання та виробництво.

Перший ступінь може комплектуватися різними твердопаливними прискорювачами. Їх обиратимуть залежно від потрібної дальності ураження, льотних характеристик і способу запуску.

Другий ступінь відповідає безпосередньо за перехоплення цілі. Для різних версій передбачена спільна конструктивна основа, зокрема корпус, авіоніка, програмне забезпечення та система управління польотом. Водночас ракети можна оснащувати різними головками самонаведення та додатковими елементами відповідно до конкретних завдань.

У Anduril наголошують, що можливість швидко адаптувати конструкцію до нових вимог заклали ще на етапі розробки. Це має дозволити вдосконалювати ракети без тривалої масштабної модернізації базової моделі.

Однією з головних переваг нового сімейства розробники називають вартість. Steelfin потенційно можуть бути вдвічі дешевшими за сучасні перехоплювачі аналогічного класу. Однак точну ціну ракет компанія поки не розкрила.

Ще одна особливість – можливість масштабувати виробництво. Anduril планує випускати різні модифікації Steelfin на єдиній складальній лінії, використовуючи спільне обладнання та уніфіковані деталі. На початковому етапі компанія розраховує виробляти кілька тисяч ракет різних версій щороку. Надалі обсяги випуску можна буде змінювати залежно від потреб замовників.

Ракети Steelfin мають бути сумісними з кількома наявними пусковими системами. Серед них – пускова установка M903A2 зенітного ракетного комплексу Patriot, корабельна система вертикального запуску Mk 41 та наземний ракетний комплекс Typhon.

Anduril уже провела балістичні випробування з використанням експериментальних ракет. Початок льотних випробувань різних модифікацій Steelfin запланований на 2027 рік.

Нагадаємо, російська компанія "ДОФА-Тек" розпочала випробування нового реактивного зенітного безпілотника ДФ-1 "Росчерк" із дальністю польоту до 250 кілометрів і швидкістю 500 кілометрів на годину. Цей дрон призначений для перехоплення українських далекобійних БпЛА, а в розробці ворога вже перебуває потужніша версія ДФ-3 "Гадюка" з дальністю до 800 кілометрів.