"Мадьяр" меняет правила войны: дроны ВСУ истощают армию России, – The Economist
- Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди внедряет стратегию массового применения дронов для уничтожения российских сил быстрее, чем Россия успевает пополнять потери.
- Бровди создал эффективную систему управления дроновыми операциями, которая включает "линии дронов" и экосистему из 15 функций.
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр" внедряет новую стратегию, основанную на массовом применении дронов. Ее цель – уничтожать российские силы быстрее, чем Россия успевает пополнять потери.
Тактика включает увеличение количества потерь в личном составе, в частности. Об этом пишет The Economist.
Как дроны ВСУ истощают армию России?
По данным командира, после его назначения летом 2025 года потери российских войск существенно выросли. В частности, в декабре впервые количество ликвидированных оккупантов превысило темпы пополнения армии России. В то же время даже на активных направлениях, например вблизи Константиновки, враг достиг ограниченных результатов.
Бровди оценивает, что подразделения беспилотных систем обеспечивают более трети всех потерь российской армии, хотя составляют лишь около 2% от численности ВСУ. В пиковые периоды, по его словам, потери россиян могут достигать до 400 человек в сутки.
Командующий также обращает внимание на кадровые проблемы российской армии. По его словам, в случае потерь пехоты российское командование вынуждено отправлять на передовую даже штабных офицеров, не имеющих достаточного боевого опыта.
Издание подчеркивает, что Бровди использует в военной сфере подход из бизнеса, где он ранее работал зернотрейдером. Именно это позволило ему выстроить эффективную систему управления дроновыми операциями, включая анализ результатов поражений и быструю адаптацию тактики.
Одной из ключевых инноваций стала концепция "линии дронов" – зоны постоянной разведки и поражения, которая компенсирует недостаток пехоты. Кроме того, создана целая экосистема из примерно 15 взаимосвязанных функций: от разведки и радиоэлектронной борьбы до минирования и производства боеприпасов. По словам Бровди, эффективность этой системы позволяет достигать значительного соотношения потерь – условно до 400 российских военных на одного украинского. При этом стоимость одного поражения составляет около 878 долларов, что делает такую тактику экономически выгодной.
В то же время деятельность командира вызывает дискуссии из-за публикации видео поражений в соцсетях. Сам Бровди отвергает критику, подчеркивая, что в условиях войны речь идет о выживании и защите страны.
Что известно о последних атаках дронов на Россию?
22 и 23 марта Силы обороны нанесли успешные удары по критически важным объектам топливно-энергетической инфраструктуры России. Подтверждено, что поражены нефтяной терминал "Транснефть – порт Приморск" и НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим".
Также известно, что в ночь на 23 марта беспилотники нанесли удар по морскому порту в Приморске, который является одним из крупнейших нефтяных терминалов России. Губернатор Ленинградской области подтвердил атаку, заявив об уничтожении полсотни беспилотников, но пожар в порту все же признал.
21 марта в России заявили о массированной атаке беспилотников и якобы об уничтожении 283 дронов в 15 регионах, в частности Москве. В областях сообщали о взрывах, пожарах и ограничении работы аэропортов.