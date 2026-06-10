Всего 203 Т-80 и 12,5 месяца работы: сможет ли Россия увеличить производство танков

За 12,5 месяцев работы российский завод "Омсктрансмаш" собрал 203 Т-80, которые находятся на его территории. В 2021 году оккупанты имели на базах хранения до 1,7 тысячи таких танков.

Об этом сообщил OSINT-расследователь в X.

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Что известно о производстве танков на "Омсктрансмаш"

По словам аналитика, по состоянию на 22 мая 2026 года в Омске на заводе "Омсктрансмаш" оставалось 203 танка Т-80. Он отметил, что большая часть – это модифицированные Т-80У/УД, а остальные 30 вообще стоят без башен, которые, вероятно, предназначены для переоборудования в БРЭМ-80.

Это означает, что при условии, что темп будет оставаться стабильным, они исчерпают запас Т-80 (если не будут забирать те несколько десятков, оставшихся на хранении, и не будут производить новые) примерно за 12,5 месяцев,

– написал аналитик.



Спутниковые снимки завода "Омсктрансмаш" / Фото аналитика с X

Исследователь истории бронетанкового вооружения Андрей Тарасенко прокомментировал опубликованные материалы аналитика. Он отметил, что 3 месяца назад Т-80 на заводе было 253 единицы. По его словам, россияне на "Омсктрансмаш" изготавливают примерно 15 танков в месяц.

Количество Т-80, доступных для модернизации, является минимальным, и вполне вероятно, что уже в начале следующего года в Омске просто не останется техники для обновления,

– написал Тарасенко.

Исследователь заявил, что перспективы нового производства вызывают сомнения., изготовление новой "горбатой тагильской" башни еще возможно, однако ситуация с производством газотурбинных двигателей сложная из-за потери технологий и несоответствия ресурса.

Другие новости о российских танках

Аналитик открытых источников Covert Cabal рассказал, что Россия исчерпала запасы современных танков, остались лишь устаревшие модели. Большинство танков Т-72Б и Т-80 на складах в плохом состоянии, а новые машины почти не производятся.

Он считает, что большинство Т-72Б и Т-80, которые формально еще учитываются на складах, находятся в настолько плохом состоянии, что их восстановление маловероятно.

Также российские оккупанты еще в 2025 году начали использовать старые советские танки Т-55 на фронте для проведения штурмовых действий. Такую технику враг впоследствии использовал как "автомобили" для быстрого перемещения личного состава.