В эфире телемарафона представитель ОСУВ "Хортица", майор Виктор Трегубов рассказал, что враг использует танки на отдельных направлениях, но необычным способом, передает 24 Канал.

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Россияне вытащили со складов старые Т-55

По словам майора, вчера с Покровского направления поступила информация о широком использовании оккупантами танков Т-55.

"Это реально очень старый танк. Но враг пытается его как-то переоборудовать для перевозки десанта. Это абсолютно не свойственная этой машине концепция, потому что она очень тесная", – объяснил Трегубов.

В то же время он уточнил, что эти танки служат для оккупантов автомобилями, на которые можно садиться и быстро пересекать определенный участок местности, чтобы зайти украинским войскам в тыл и для, чтобы как-то прорываться.

Напомним, что Россия бросает гражданские автомобили "Жигули" для штурмов из-за значительных потерь бронетехники.