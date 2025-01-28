Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на аналитика Forbes Дэвида Акса. Потери россиян в технике превысили 15 000 единиц.

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Штурмы на гражданских авто становятся нормой для россиян

С сокращением запасов бронетехники, Россия вынуждена использовать гражданские автомобили для штурмов на фронте. Как объясняет аналитик Forbes Дэвид Акс, на передовую чаще всего отправляются "Лады Жигули" – компактные автомобили, длина которых составляет менее 5 метров, а вес – около одной тонны. Это стало нормальной практикой для россиян, особенно после того, как потери бронетехники превысили 15 000 единиц.

В частности, когда российские войска впервые начали штурмовать на "Жигулях" осенью, это выглядело как исключительный случай – считают их использованием те, кто не имел других транспортных средств. Однако сейчас, когда запасы бронетехники и другой тяжелой техники становятся все меньше, такие атаки на "Ладах" стали привычными.

Нормализация нападений на "Ладах" – явный признак того, что этот переломный момент пройден. С каждым днем Россия теряет бронетехнику, и теперь все больше полагается на компактные гражданские автомобили для доставки войск в бой,

- резюмировал Акс.

По его словам, Россия ежегодно строит около 200 новых боевых машин БМП-3 и 90 новых танков Т-90М, однако потери техники составляют более 6 000 единиц в год. Сначала Кремль покрывал эти потери, вытаскивая старые машины со времен Холодной войны, но теперь даже эти запасы истощаются.