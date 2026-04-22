США применили украинскую систему против дронов на базе в Саудовской Аравии, – Reuters

США развернули украинскую систему борьбы с беспилотниками на стратегической авиабазе в Саудовской Аравии. Речь идет о платформе Sky Map, которую активно используют украинские военные.

По данным Reuters, это решение приняли после серии атак иранских дронов и ракет.

Как США используют украинские технологии для защиты?

Американские военные начали применять украинскую систему управления и обнаружения дронов Sky Map на авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Развертывание этой технологии произошло после серии атак иранских беспилотников и ракет, которые нанесли значительные повреждения инфраструктуре базы и технике, а также привели к гибели по меньшей мере одного военного. По информации источников, украинские военные специалисты уже прибыли на базу и проводят обучение американских военных работе с системой.

Sky Map – это современная платформа командования и управления, которая объединяет данные с радаров, сенсоров и видеонаблюдения для выявления воздушных угроз. Она позволяет оперативно реагировать на атаки беспилотников, в частности иранских "Шахедов", и координировать их уничтожение.

Эту систему разработала украинская компания Sky Fortress после начала полномасштабной войны. Она уже широко используется на фронте в Украине, где доказала свою эффективность в борьбе с массированными атаками дронов.

Авиабаза Принца Султана, расположена примерно в 640 километрах от Ирана, в последнее время подверглась волнам атак беспилотников и ракет. В частности, во время одного из ударов был уничтожен самолет радиолокационного наблюдения E-3, а также повреждена другая военная техника.

На базе уже используются различные системы противовоздушной обороны, в частности платформа FAAD от Northrop Grumman и перехватчики Coyote от RTX. В то же время, по оценкам аналитиков, американская система ПВО имеет определенные уязвимости, что и стало причиной привлечения украинских технологий.

В сфере противоракетной обороны США по всему миру давние пробелы. Это хорошо понимают, но проблему долгое время не решали,

– отметил аналитик Hudson Institute Тимоти Уолтон.

