"Настоящий game changer": Бельбас назвал способ борьбы с российскими УАБами

Россия регулярно применяет управляемые авиабомбы для атаки прифронтовых регионов. Изменить ситуацию могло бы уничтожение самолетов, сбрасывающих эти бомбы.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Как бороться с российскими УАБами?

Отвечая на вопрос об уроках украинского ОПК для мировой оборонной индустрии, Бельбас отдельно подчеркнул потери из-за российских УАБов. Способ противодействия он видит в уничтожении самих самолетов-носителей.

Мы очень много теряем из-за УАБ. Применение ракет Meteor с истребителей, сбивание самих носителей УАБ – это станет настоящим game changer. Надеюсь, это реализуют как можно скорее,

– заявил Бельбас.

В то же время генеральный директор компании подчеркнул критическую важность ПВО. По его словам, в разговоре с мировыми партнерами нужно акцентировать внимание на ее роли в защите гражданского населения.

Отметим! Одним из носителей "Meteor" является шведский истребитель Gripen. По данным Офиса президента, Украина должна получить 16 самолетов Gripen C/D в начале 2027 года в качестве военной помощи от Швеции. Вместе с самолетами Украина получит ракеты "воздух-воздух" Meteor. Это позволит ВСУ поражать российскую авиацию, крылатые ракеты и дроны-камикадзе на больших расстояниях.

К слову, заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин также считает, что Meteor может стать именно тем решением, которое "исключит" российские УАБы. У Украины были разработки, благодаря которым удавалось сбивать их, однако эти решения пока не удается масштабировать.