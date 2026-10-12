Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів генеральний директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

Як боротися з російськими КАБами?

Відповідаючи на запитання про уроки українського ОПК для світової оборонної індустрії, Бельбас окремо наголосив на втратах через російські КАБи. Спосіб протидії він бачить у знищенні самих літаків-носіїв.

Ми дуже багато втрачаємо через КАБи. Застосування ракет Meteor із винищувачів, збиття самих носіїв КАБів – це буде справжнім game changer. Сподіваюся, це реалізують якнайшвидше,

– заявив Бельбас.

Водночас СЕО компанії підкреслив критичну важливість ППО. За його словами, у розмові зі світовими партнерами потрібно наголошувати на її ролі в захисті цивільних.

Зауважимо! Одним із носіїв Meteor є шведський винищувач Gripen. За даними Офісу президента, Україна має отримати 16 Gripen C/D на початку 2027 року як військову допомогу від Швеції. Разом з літаками Україна отримає ракети "повітря-повітря" Meteor. Це дасть змогу ЗСУ уражати російську авіацію, крилаті ракети та дрони-камікадзи на великих відстанях.

До слова, заступник командира 3 армійського корпусу Максим Жорін також вважає, що Meteor може бути саме тим рішенням, яке "виключить" російські КАБи. Україна мала винаходи, завдяки яким вдавалося збивати їх, однак ці рішення поки не вдається масштабувати.