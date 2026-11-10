"Украинская бронетехника" завершила кодификацию двух новых оптоволоконных дронов

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Почему новые дроны отличаются от старых?

Оба беспилотника созданы на 15-дюймовой раме, отмечает производитель . Оптоволоконная связь обеспечивает устойчивость дронов к средствам радиоэлектронной борьбы. Основное отличие между моделями – тип боевой части.

UB80D15-EFP оснащен 80-мм боевой частью типа "ударное ядро". Дрон предназначен для поражения живой силы, техники, артиллерийских систем и других огневых средств противника, в частности их отдельных узлов.

UB82FO имеет боевую часть на базе 82-мм минометного снаряда. Его назначение – поражение живой силы, небронированной техники и огневых средств противника на открытой местности и в полевых укрытиях.

Два новых дрона прошли кодификацию / фото "Украинская бронетехника"

Что входит в комплекс?

Обе модели доступны с дневной или тепловизионной камерой. В состав беспилотного авиационного комплекса входят наземная станция управления и 250 дронов. Производитель предлагает два варианта комплектации:

250 дронов с дневными камерами;

200 дронов с дневными камерами и 50 – с тепловизионными.

По желанию заказчика компания может изменить как общее количество беспилотников в комплекте, так и соотношение версий с дневными и тепловизионными камерами.

Кстати, более подробно о линейке дронов "Украинской бронетехники" можно ознакомиться на сайте в нашем обзоре.