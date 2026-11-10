"Українська бронетехніка" завершила кодифікацію двох нових оптоволоконних дронів

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Чим відрізняються нові дрони?

Обидва безпілотники створені на 15-дюймовій рамі, зазначає виробник. Оптоволоконний зв’язок забезпечує стійкість дронів до засобів радіоелектронної боротьби. Основна відмінність між моделями – тип бойової частини.

UB80D15-EFP оснащений 80-мм бойовою частиною типу "ударне ядро". Дрон призначений для ураження живої сили, техніки, артилерійських систем та інших вогневих засобів противника, зокрема їхніх окремих вузлів.

UB82FO має бойову частину на базі 82-мм мінометного пострілу. Його призначення – ураження живої сили, неброньованої техніки та вогневих засобів противника на відкритій місцевості й у польових укриттях.

Два нових дрони пройшли кодифікацію / фото "Українська бронетехніка"

Що входить до комплексу?

Обидві моделі доступні з денною або тепловізійною камерою. До складу безпілотного авіаційного комплексу входять наземна станція керування та 250 дронів. Виробник пропонує два варіанти комплектації:

250 дронів із денними камерами;

200 дронів із денними камерами та 50 – із тепловізійними.

За потреби замовника компанія може змінити як загальну кількість безпілотників у комплекті, так і співвідношення версій із денними й тепловізійними камерами.

До слова, детальніще про лінійку дронів "Української бронетехніки" можна ознайомитися у нашому огляді.