Удары по большим городам баллистикой: как вода может стать главной целью России весной и летом

С осени 2022 года Россия массово атакует украинскую энергосистему – подстанции, линии электропередач, электростанции разных типов: от ГЭС до инфраструктуры АЭС. Зима 2025 – 2026 годов была самой тяжелой: украинцы оставались без электричества в течение суток.

С весны враг постепенно переориентируется на железную дорогу и логистику. Однако президент Зеленский уже как минимум дважды говорил о новой цели россиян – это системы водоснабжения.

22 февраля президент сообщил, что во время атаки целями оккупантов стали не только объекты энергетики, но и логистика, в частности объекты железной дороги, и инфраструктура водоснабжения в городах.

25 марта Зеленский предупредил, что россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения и призвал общины готовиться.

24 Канал пообщался с военным экспертом Павлом Нарожным, политологом Валерием Дымовым и экспертом по коммунальным услугам Олегом Попенко о том, чем грозят такие удары и как россияне могут их осуществить.

Будет ли отличаться тактика обстрелов водоснабжения от атак на энергетику?

Военный эксперт Павел Нарожный в комментарии 24 Каналу считает, что тактика обстрелов не будет отличаться абсолютно ничем.

Павел Нарожный Военный эксперт Тактика будет такая же – массированные удары, использование баллистики и всего остального. Это будут такие же удары по инфраструктуре, только не по энергогенерации, а по водоснабжению и водоотводу. Когда были удары по теплоэнергоцентралям и люди были без отопления, это же не были военные цели, это не объекты ВПК. Их цели – гражданское население. Сделать так, чтобы в крупных городах Украины была гуманитарная катастрофа, чтобы люди остались без воды, без водоотведения.

Нарожный прогнозирует, что в случае проблем с поставками воды техническую воду будут развозить и поднимать к многоэтажкам, организовывать биотуалеты. В то же время эксперт надеется, что Воздушные Силы справятся с этими ударами.

Павел Нарожный Военный эксперт Цели – вся страна. Чем больше город, тем больше вероятность этой атаки. Им проще ударить по крупным городам, чтобы большое количество гражданского населения осталось без воды.

Какие экономические последствия для Украины от ударов по водоснабжению?

Политолог Валерий Дымов прокомментировал 24 Каналу возможные экономические последствия от таких ударов.

Валерий Дымов Политолог Должны понимать, что террористический режим в России и те террористы, которые поддерживают удары по Украине, по центру принятия решений толеруются миллионами россиян. Поэтому террористический режим, который хочет выжить, например в Иране, отходит от бомбардировки энергообеспечения к угрозам бомбить опреснители воды. Ведь именно люди хотели бы прекратить то, что является угрозой их даже жизни. То есть так действует и Россия – "соглашайтесь на планы капитуляции, если хотите перезимовать зиму, какая разница, кому принадлежит Запорожская АЭС, главное, что вы будете получать оттуда электроэнергию". Еще в 2022 году были очевидные удары по энергетике. Они будут давить на нас на переговорах. Трамп уже говорил, что мы не переживем зиму, говорил, что Путин "любезно" согласился не бить по украинской энергетике. То есть "мы должны согласиться на капитуляцию, чтобы лучше жить".



Новый защищенный объект водопровода в Николаеве / Фото из телеграмм-канала министра развития общин и территорий Алексея Кулебы

Украина пережила одну из самых тяжелых зим, несмотря на то, что мы не были очень подготовлены, отмечает эксперт. И теперь понятно, что бить по инфраструктурным объектам – это логика, тактика и "рациональная" политика террориста. Российская логика исходит из террора, бомбардировок, чтобы принуждать к капитуляции, говорит Дымов.

Валерий Дымов Политолог То есть мы зиму перезимовали и они будут бить по жизнеобеспечению крупных городов. Я бы добавил (кроме возможных ударов по системам водоснабжения) еще мусоросжигательные заводы. Мусор летом является проблемой больших городов. Россия летом позапрошлого года также уже била и по энергетике, потому что летом потребление энергетики на охлаждение имеет значение. Тогда нас принуждали к так называемому энергетическому перемирию на условиях Путина, чтобы мы не били по НПЗ.



Россияне и били, били по моему родному Николаеву, уничтожали водопровод из Днепра. Тогда не местные власти, а Дания помогла с насосами и так далее. Удары по энергетике в 2022 году и этой зимой – это совсем другие вещи. Мы уже видели, что при минусовых температурах было сложно, но инфраструктура выжила. В 2022 году разговоры об эвакуации из Киева были бы катастрофическими, потому что никто ни к чему не был готов ни на местном, ни на уровне центральной власти.

Обратите внимание! Хотя Дымов говорит о "мусоросжигательных заводах", по данным КП "Киевтеплоэнерго", в Украине работает только один такой завод – в Киеве. Он является частью столичного теплоэнергетического комплекса.

Дымов объясняет, что защита системы водоснабжения или канализации от атак – это расходы. И при отсутствии электричества или воды предприятия как минимум не производят, а тратят. "Экономические последствия понятны в экономических показателях – это убытки для государства, давление на бюджет и сложность полностью прикрыть эти объекты", – говорит эксперт.

Валерий Дымов Политолог Поэтому ПВО, ПРО требуют серьезных вложений. Мы не можем прикрыть все инфраструктурные объекты. Нам надо готовиться к этому и не считать, что мы "проскочим" как в прошлых годах. Летом должны быть готовы к ударам – ставить насосы, делать резервные системы водоснабжения.

Выдержит ли такие атаки коммунальная сфера?

Готовность коммунальных сетей и вероятность отключений водоснабжения для 24 Канала прокомментировал Олег Попенко, председатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг".



Вид станции аэрации / Wikimedia

По словам Попенко, подобное уже происходило в октябре 2025 года, когда из-за удара по генерации в Киеве произошло отключение объектов Киевводоканала почти по всему городу. Тогда около 70 – 80% объектов водоканала были полностью отключены, говорит эксперт, – вода не подавалась, а канализация работала со сбоями.

Олег Попенко Председатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Удар по канализационно-насосным станциям может привести к более сложным последствиям, чем просто отключение электроэнергии. Говорится о том, что практически останавливается работа канализации в некоторых городах, останавливается подача воды из-за разрушения канализационно-насосных станции. Это может привести к более глобальным последствиям, как остановка работы объектов жизнедеятельности города, в частности больниц.

Обратите внимание! Канализационно-насосные станции, о которых говорит Олег Попенко – это сеть небольших объектов по несколько в каждом жилом и промышленном районе. Они значительно более разветвленные, чем электроподстанции и занимают значительно меньшую площадь – несколько десятков квадратных метров. Большинство канализационной и водопроводной сети расположена под землей, кроме станций водозабора, очистки питьевой воды и очистки сточной канализации.

Попенко отмечает, что создать резервные обходные пути работы водоканалов или канализации в городах практически нереально. Ведь до этого нужно десятилетиями было вкладывать средства в объекты водоканалов, в систему водоканалов, канализационных сетей. Нужно говорить, что 70 – 80% сетей водоканалов, канализационных и водопроводных сетей требуют немедленного капитального ремонта, говорит эксперт.

Попенко не связывает угрозу ударов именно с регионами, где вода поставляется из отдаленных источников.

Олег Попенко Председатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Наиболее глобальные проблемы с водоканалами – в Черновцах, Полтаве, Львове, Николаеве. В последнем многое сделано, но там действительно тянутся сети за 30 – 40 километров. В то же время во Львове проблема в том, что сетям там уже по 100 лет и за это время их не меняли. В Черновцах такая же огромная проблема, хотя средства там привлекаются. Полтававодоканал – в крайне сложной ситуации. И там в 2024 году вообще останавливалась работа водоканала.

Попенко добавляет, что с мая по июнь 2024 года 70% потребления Полтавы обеспечивало подвоз воды.

А в Житомире несмотря на вложение 10 – 12 миллионов евро в модернизацию водоканала он регулярно останавливает работу.

Также в городе в 2023 году останавливал работу центральный коллектор.

Хотя со слов президента непонятно, когда именно и как именно Россия может атаковать водоснабжение, а также какие регионы пострадают и какие элементы этой сети, местным властям и украинцам однозначно стоит как морально, так и технически подготовиться к этой угрозе.