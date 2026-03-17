Крылатые ракеты Х-101 являются довольно современными и имеют неплохие характеристики. Но запускать их с самолетов стратегической авиации становится все труднее. Специально для 24 Канала эксперты раскрыли, почему россияне решили поэкспериментировать с запуском ракет Х-101, удастся ли им реализовать задуманное и станут ли потенциальные изменения опасными для Украины.

Реально ли запускать Х-101 с наземной установки?

Запускать ракету с самолета, как сейчас это и делают россияне, легко. Для этого нужно только подняться на необходимую высоту и сбросить ее с необходимой скоростью. Держатель ракеты раскрывается, и она отталкивается от самолета с небольшим ускорением. Тогда запускается двигатель, раскрываются крылья и ракета летит по заданному маршруту.

Хотя может показаться, что особых проблем с запуском крылатых ракет с наземных установок быть не должно, но на самом деле это уже процесс нелегкий. Главный редактор Defense Express Олег Катков объяснил, что, чтобы запустить крылатую ракету с земли, сначала ее надо подтолкнуть с помощью твердотопливного ракетного ускорителя.

Именно так взлетают, например, украинские "Фламинго", российские "Калибры" или американские "Томагавки".

Во время наземного пуска часть ракеты рядом с двигателем чрезвычайно сильно толкает ускоритель. Это очень большая перегрузка. Если россияне действительно работают над этой задачей, то должны решить крайне сложную техническую проблему – ракету воздушного базирования превратить в ракету наземного базирования,

– подчеркнул Катков.

Стоит понимать, что по состоянию на сейчас в мире не существует универсальной крылатой ракеты, которую одновременно запускают и с самолетов, и с кораблей, и с наземных установок. Хотя американцы давно работают над этой задачей.

Например, сейчас американскую крылатую ракету воздушного базирования JASSM можно запускать только с самолетов. Однако были эксперименты, где ее пытались поставить на наземную установку. И все же, пока об успешном завершении испытаний ничего неизвестно.

"Не все так просто. Главный вопрос в том, что говорится об имеющихся ракетах Х-101. Такую ракету создавали только для воздушного пуска. Банально, у нее в хвостовой части есть двигатель, выдвигающийся через люк. То есть хвостовая часть, которую должен был бы толкать ускоритель с очень мощным импульсом, имеет ослабленный корпус", – заметил Катков.

Интересно, что обратный путь – превращения ракеты наземного базирования в воздушное – также крайне сложный. Ранее у россиян был проект создания "Калибра" специально для запуска с самолетов. Но это совсем другая ракета с другой конструкцией. Поэтому он потерпел неудачу.

Главный редактор Defense Express подытожил, что переделать имеющиеся в России Х-101 – почти нереальная задача. В то же время над этим действительно могут работать.

Сможет ли Россия изменить ракету Х-101: смотрите видео

Какую серьезную проблему разоблачили в России?

Мысль переиначить ракету Х-101 возникла у россиян не просто так. Авиационный эксперт Константин Криволап заметил: такое намерение указывает на то, что у России становится больше проблем со стратегической авиацией. В значительной степени на это повлияла крайне эффективная операция СБУ "Паутина". Хотя многие ставили под сомнение, что тогда удалось уничтожить около 30% стратавиации России, и сейчас эта оценка выглядит удивительно реальной.

В начале полномасштабного вторжения в России было 60 бомбардировщиков Ту-95МС, хотя реально из них летало 47. На сегодня, считает авиаэксперт, у россиян не осталось более 20 боеспособных самолетов. Зато из 17 бортов Ту-160, которые были у врага, 2 смогли отремонтировали, а другие – стоят и не летают.

Россиянам сейчас фактически не на чем летать. Элементы ядерной триады, которые еще остались у России, сейчас можно сосчитать по пальцам. Поэтому они и думают, чтобы запускать Х-101 с земли. Сама эта ракета является довольно современной. Мы ее сбиваем не потому, что она плохая, а потому, что научились делать это эффективно,

– отметил авиаэксперт.

Вместе с тем, запасы Х-101 у россиян небольшие. Так, в середине января 2026 года враг запустил по Украине ракеты Х-101, которые были изготовлены в первую неделю нового года. То есть по Украине летят ракеты, что лишь недавно забрали с завода.

Станут ли теперь обстрелы Украины еще опаснее?

Даже если предположить, что россияне смогут выпускать модернизированные Х-101, которые удастся запускать с наземных установок, глобально для Украины мало что изменится. Хотя есть мнение о том, что пуск крылатых ракет с земли, может усложнить процесс обнаружения запусков.

"Подлет Х-101 будет немного ближе к нам. И, например, крылатая ракета "Искандер-К", которая имеет дальность до 500 километров, тоже запускается с наземного комплекса. Мы их эффективно обнаруживаем и сбиваем. Поэтому я не вижу в этом новой угрозы. Это не наша проблема, это проблема, которую мы видим у россиян", – отметил Константин Криволап.

К слову, авиационный эксперт и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский также считает, что Украина и в дальнейшем сможет получать информацию и фиксировать пуски ракет Х-101 даже с наземных установок.

В таком случае, убежден авиаэксперт, пуски будут осуществлять из ближайших аэродромов или баз вблизи Украины. Но это, несмотря на определенное удобство для россиян, может создать и новые проблемы. Ведь такие аэродромы или базы могут стать новой приоритетной целью для украинских "мидлстрайков".

У россиян проблемы с авиацией: посмотрите видео

Как можно обезопасить себя от российских атак?

Стоит заметить, что сейчас в Украине удивительно высокий уровень сбивания крылатых ракет. Например, во время массированной атаки в ночь на 14 марта, когда россияне выпустили 25 крылатых ракет "Калибр" и 24 крылатые ракеты Х-101, защитникам неба удалось обезвредить все цели.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заметил, что есть один способ, при котором коэффициент сбивания всех воздушных целей – может стать на порядок выше.

Нам нужно организовать многофункциональную модель ПВО для уничтожения различного типа ракет и беспилотников в местах их дислокации. Такая модель предотвращала бы запуск воздушных целей, когда они идут на траекторию обнаружения, с помощью иностранных возможностей,

– подчеркнул Маломуж.

Генерал армии объяснил, что Украина неоднократно склоняла американских и европейских партнеров к формированию единой системы дальнего обнаружения. То есть, чтобы космическая разведка сообщала не только о подготовке российских бомбардировщиков к атакам, но и о подготовке пусков на конкретных локациях за несколько дней до непосредственного обстрела.

В этом случае Украина могла бы наносить удар на опережение.

"Нечто подобное произошло и ночью 14 марта. Наши спецподразделения провели такую атаку – ударили по пусковой установке "Искандер" и он не полетел на нашу территорию", – отметил экс-разведчик.

Кроме того, Украина научилась эффективно определять траекторию полета российских целей и даже учла типичные изменения в траектории, которые часто использует враг для запутывания ПВО. Компьютерные модели высчитывают различные варианты действий вражеских ракет, и именно поэтому коэффициент их сбивания сейчас – чрезвычайно высок.

Как ПВО Украины сбивает почти все ракеты: смотрите видео

