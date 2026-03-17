Крилаті ракети Х-101 є доволі сучасними і мають непогані характеристики. Але запускати їх з літаків стратегічної авіації стає дедалі важче. Спеціально для 24 Каналу експерти розкрили, чому росіяни вирішили поекспериментувати із запуском ракет Х-101, чи вдасться їм реалізувати задумане і чи стануть потенційні зміни небезпечнішими для України.

Цікаво також SAMP/T NG проти "Іскандерів": чи може нова ППО замінити Patriot і збивати російську балістику в Україні

Чи реально запускати Х-101 з наземної установки?

Запускати ракету з літака, як зараз це і роблять росіяни, легко. Для цього потрібно лише піднятись на необхідну висоту та скинути її з необхідною швидкістю. Тримач ракети розкривається, і вона відштовхується від літака із невеликим прискоренням. Тоді запускається двигун, розкриваються крила і ракета летить за заданим маршрутом.

Хоч може здатися, що особливих проблем із запуском крилатих ракет з наземних установок бути не має, та насправді це вже процес нелегкий. Головний редактор Defense Express Олег Катков пояснив, що аби запустити крилату ракету з землі, спочатку її треба підштовхнути за допомогою твердопаливного ракетного прискорювача.

Саме так злітають, наприклад, українські "Фламінго", російські "Калібри" чи американські "Томагавки".

Під час наземного пуску частину ракети поруч з двигуном надзвичайно сильно штовхає прискорювач. Це дуже велике перенавантаження. Якщо росіяни справді працюють над цим завданням, то мають вирішити вкрай складну технічну проблему – ракету повітряного базування перетворити на ракету наземного базування,

– наголосив Катков.

Варто розуміти, що станом на зараз у світі не існує універсальної крилатої ракети, яку одночасно запускають і з літаків, і з кораблів, і з наземних установок. Хоч американці давно працюють над цим завданням.

Наприклад, зараз американську крилату ракету повітряного базування JASSM можна запускати лише з літаків. Однак були експерименти, де її намагалися поставити на наземну установку. Та все ж, наразі про успішне завершення випробувань нічого невідомо.

"Не все так просто. Головне питання в тому, що мовиться про наявні ракети Х-101. Таку ракету створювали лише для повітряного пуску. Банально, у неї у хвостовій частині є двигун, що висувається через люк. Тобто хвостова частина, яку мав би штовхати прискорювач з дуже потужним імпульсом, має послаблений корпус", – зауважив Катков.

Цікаво, що зворотний шлях – перетворення ракети наземного базування на повітряне – також вкрай складний. Раніше у росіян був проєкт створення "Калібра" спеціально для запуску з літаків. Але це зовсім інша ракета з іншою конструкцією. Тож він зазнав невдачі.

Головний редактор Defense Express підсумував, що переробити наявні у Росії Х-101 – майже нереальне завдання. Водночас над цим і справді можуть працювати.

Чи зможе Росія змінити ракету Х-101: дивіться відео

Яку серйозну проблему викрито у Росії?

Думка переінакшити ракету Х-101 виникла у росіян не просто так. Авіаційний експерт Костянтин Криволап зауважив: такий намір вказує на те, що у Росії стає більше проблем зі стратегічною авіацією. Значною мірою на це вплинула вкрай ефективна операція СБУ "Павутина". Хоч багато хто ставив під сумнів, що тоді вдалося знищити близько 30% стратавіації Росії, та зараз ця оцінка виглядає напрочуд реальною.

На початку повномасштабного вторгнення в Росії було 60 бомбардувальників Ту-95МС, хоч реально з них літало 47. Станом на сьогодні, вважає авіаексперт, у росіян не залишилось більше ніж 20 боєздатних літаків. Натомість з 17 бортів Ту-160, які були у ворога, 2 змогли відремонтувати, а інші – стоять і не літають.

Росіянам зараз фактично немає на чому літати. Елементи ядерної тріади, які ще залишилися у Росії, зараз можна порахувати на пальцях. Тому вони й думають, щоб запускати Х-101 з землі. Сама ця ракета є доволі сучасною. Ми її збиваємо не тому, що вона погана, а тому, що навчилися робити це ефективно,

– зазначив авіаексперт.

Разом з тим, запаси Х-101 у росіян невеликі. Так, в середині січня 2026 року ворог запустив по Україні ракети Х-101, які були виготовлені у перший тиждень нового року. Тобто по Україні летять ракети, що лиш нещодавно забрали із заводу.

Чи стануть тепер обстріли України ще небезпечнішими?

Навіть якщо припустити, що росіяни зможуть випускати модернізовані Х-101, які вдасться запускати із наземних установок, глобально для України мало що зміниться. Хоч є думка про те, що пуск крилатих ракет з землі, може ускладнити процес виявлення запусків.

"Підліт Х-101 буде трохи ближчим до нас. Та, наприклад, крилата ракета "Іскандер-К", яка має дальність до 500 кілометрів, теж запускається з наземного комплексу. Ми їх ефективно виявляємо та збиваємо. Тож я не бачу в цьому нової загрози. Це не наша проблема, це проблема, яку ми бачимо у росіян", – наголосив Костянтин Криволап.

До слова, авіаційний експерт та офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський також вважає, що Україна й надалі зможе отримувати інформацію та фіксувати пуски ракет Х-101 навіть з наземних установок.

У такому випадку, переконаний авіаексперт, пуски здійснюватимуть з найближчих аеродромів чи баз поблизу України. Та це, попри певну зручність для росіян, може створити й нові проблеми. Адже такі аеродроми чи бази можуть стати новою пріоритетною ціллю для українських "мідлстрайків".

У росіян проблеми з авіацією: перегляньте відео

Як можна убезпечитись від російських атак?

Варто зауважити, що зараз в Україні напрочуд високий рівень збиття крилатих ракет. Наприклад, під час масованої атаки у ніч на 14 березня, коли росіяни випустили 25 крилатих ракет "Калібр" та 24 крилаті ракети Х-101, оборонцям неба вдалося знешкодити усі цілі.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зауважив, що є один спосіб, за якого коефіцієнт збиття усіх повітряних цілей – може стати на порядок вищим.

Нам потрібно організувати багатофункціональну модель ППО для знищення різного типу ракет і безпілотників у місцях їхньої дислокації. Така модель запобігала б запуску повітряних цілей, коли вони ідуть на траєкторію виявлення, за допомогою іноземних можливостей,

– наголосив Маломуж.

Генерал армії пояснив, що Україна неодноразово схиляла американських та європейських партнерів до формування єдиної системи дальнього виявлення. Тобто, щоб космічна розвідка повідомляла не лише про підготовку російських бомбардувальників до атак, а й про підготовку пусків на конкретних локаціях за кілька днів до безпосереднього обстрілу.

У цьому випадку Україна могла б завдавати удар на випередження.

"Дещо подібне відбулося і вночі 14 березня. Наші спецпідрозділи провели таку атаку – вдарили по пусковій установці "Іскандер" і він не полетів на нашу територію", – зауважив ексрозвідник.

Крім того, Україна навчилась ефективно визначати траєкторію польоту російських цілей та навіть врахувала типові зміни у траєкторії, які часто використовує ворог для заплутування ППО. Комп'ютерні моделі вираховують різні варіанти дій ворожих ракет, і саме тому коефіцієнт їхнього збиття зараз – надзвичайно високий.

Як ППО України збиває майже всі ракети: дивіться відео

Яку ще зброю модернізує Росія?