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Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Что известно о визите британского министра

Поездка состоялась с целью непосредственной оценки ситуации с безопасностью на востоке и координации усиления украинской противовоздушной обороны.

"В ходе визита Стритинг высоко оценил исключительное мужество Вооруженных сил Украины и подтвердил дальнейшую военную поддержку со стороны Великобритании в целях укрепления обороны Украины, поскольку Россия продолжает свои жестокие атаки на украинские города и критически важную национальную инфраструктуру", – заявили в британском ведомстве.

Решение об отправке военной помощи Лондон принял в ответ на прямой запрос Владимира Зеленского. Пакет поддержки предусматривает передачу дополнительных систем противовоздушной защиты для прифронтовых территорий.

Украинские военные уже эффективно применяют комплексы RapidRanger против различных российских воздушных целей, в частности против пропеллерных и реактивных ударных дронов Shahed. Развертывание очередной партии поможет более плотно перекрыть небо над уязвимыми объектами.

К слову, Великобритания также может передать Украине 65 "лишних" танков Challenger 2. Правда, само наличие избыточной военной техники еще не означает, что она пригодна для нужд ВСУ.