Министр обороны Великобритании посетил Харьков / Социальные сети политика
24 ноября министр обороны Великобритании Уэс Стритинг посетил Харьков, расположенный в 20 километрах от линии фронта. Во время поездки он объявил о передаче Украине дополнительных пусковых установок RapidRanger.
Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.
Что известно о визите британского министра
Поездка состоялась с целью непосредственной оценки ситуации с безопасностью на востоке и координации усиления украинской противовоздушной обороны.
"В ходе визита Стритинг высоко оценил исключительное мужество Вооруженных сил Украины и подтвердил дальнейшую военную поддержку со стороны Великобритании в целях укрепления обороны Украины, поскольку Россия продолжает свои жестокие атаки на украинские города и критически важную национальную инфраструктуру", – заявили в британском ведомстве.
Решение об отправке военной помощи Лондон принял в ответ на прямой запрос Владимира Зеленского. Пакет поддержки предусматривает передачу дополнительных систем противовоздушной защиты для прифронтовых территорий.
Украинские военные уже эффективно применяют комплексы RapidRanger против различных российских воздушных целей, в частности против пропеллерных и реактивных ударных дронов Shahed. Развертывание очередной партии поможет более плотно перекрыть небо над уязвимыми объектами.
К слову, Великобритания также может передать Украине 65 "лишних" танков Challenger 2. Правда, само наличие избыточной военной техники еще не означает, что она пригодна для нужд ВСУ.
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