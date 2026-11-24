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Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Що відомо про візит британського міністра

Поїздка відбулася задля безпосередньої оцінки безпекової ситуації на сході та координації посилення української протиповітряної оборони.

"Під час візиту Стрітінг високо оцінив надзвичайну мужність Збройних сил України та підтвердив подальшу військову підтримку Великої Британії для зміцнення оборони України, оскільки Росія продовжує свої жорстокі атаки на українські міста та критично важливу національну інфраструктуру", – заявили в британському відомстві.

Рішення про відправлення військової допомоги Лондон ухвалив у відповідь на прямий запит Володимира Зеленського. Пакет підтримки передбачає передачу додаткових систем протиповітряного захисту для прифронтових територій.

Українські військові вже ефективно застосовують комплекси RapidRanger проти різноманітних російських повітряних цілей, зокрема проти пропелерних і реактивних ударних дронів Shahed. Розгортання чергової партії допоможе щільніше перекрити небо над вразливими об'єктами.

До слова, Велика Британія також може передати Україні 65 "зайвих" танків Challenger 2. Щоправда, сама наявність надлишкової військової техніки ще не означає, що вона придатна для потреб ЗСУ.