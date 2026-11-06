Эксперт: Украина должна интегрировать баллистические ракеты в тактику объединенных видов войск

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Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Тактика комбинированных операций

Он отметил, что главная задача заключается не только в наличии ракет, но и в умении эффективно сочетать их с имеющимися силами и средствами.

Нет такой ракеты или снаряда, который был бы как в Москве "Царь-пушка" – большая, но ни разу не стрелявшая. Нужно смотреть на то, как Силы обороны Украины используют тот потенциал, который у нас уже есть– подчеркнул Павел Лакийчук.

По словам эксперта, сейчас украинские защитники активно применяют два подхода. Первый – это точечные атаки дальнобойными крылатыми ракетами "Нептун", которые успешно уничтожают российские аэродромы вместе с бомбардировщиками Су-34.

Второй подход заключается в преодолении плотной противовоздушной обороны противника благодаря массированным волнам дронов и средств различной дальности, в частности FP1 и "Фламинго".

Во время таких комбинированных рейдов военные сначала пробивают коридоры с помощью противорадиолокационных ракет, выбивая комплексы "Панцирь", С-300 и "Бук". После этого остальные средства поражения веером распределяются по российским нефтеперерабатывающим заводам, оборонным предприятиям и пусковым установкам ракет "Искандер". Когда отечественная баллистика поступит в войска, ее будут вплетать именно в такую отлаженную схему.

Павел Лакийчук о тактике комбинированных ударов: видео

Ситуация с ракетами Taurus

Эксперт также обратил внимание на позицию международных союзников относительно поставок дальнобойного вооружения. Германия до сих пор опасается одобрить передачу крылатых ракет Taurus, в отличие от Великобритании и Франции, которые уже передали арсенал Storm Shadow и SCALP. В то же время Украине важно не прекращать диалог с партнерами и параллельно привлекать другое оборонительное вооружение, в частности комплексы противовоздушной обороны IRIS-T.

Ранее эксперты подчеркивали, что дальнобойное оружие позволит Силам обороны уничтожать вражеские установки за считанные минуты после их обнаружения на позициях.