Експерт: Україна має інтегрувати балістичні ракети в тактику об’єднаних видів військ

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Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Тактика комбінованих операцій

Він зауважив, що головне завдання полягає не лише в наявності ракет, а й у вмінні ефективно поєднувати їх із наявними силами та засобами.

Нема такої ракети чи снаряда, який би був як у Москві "Цар-гармата" – велика, але жодного разу не стріляла. Треба дивитися на те, як Сили оборони України використовують той потенціал, який ми вже маємо– наголосив Павло Лакійчук.

За словами експерта, зараз українські захисники активно застосовують два підходи. Перший – це точкові атаки далекобійними крилатими ракетами "Нептун", які успішно знищують російські аеродроми разом із бомбардувальниками Су-34.

Другий підхід полягає в подоланні щільної протиповітряної оборони противника завдяки масованим хвилям дронів та засобів різної дальності, зокрема FP1 та "Фламінго".

Під час таких комбінованих рейдів військові спочатку пробивають коридори за допомогою протирадіолокаційних ракет, вибиваючи комплекси "Панцир", С-300 та "Бук". Після цього інші засоби ураження віялом розподіляються по російських нафтопереробних заводах, оборонних підприємствах і пускових установках ракет "Іскандер". Коли вітчизняна балістика надійде у війська, її вплітатимуть саме в таку налагоджену схему.

Павло Лакійчук про тактику комбінованих ударів: відео

Ситуація з ракетами Taurus

Фахівець також звернув увагу на позицію міжнародних союзників щодо постачання далекобійного озброєння. Німеччина досі побоюється схвалювати передачу крилатих ракет Taurus, на відміну від Великої Британії та Франції, які вже передали арсенал Storm Shadow і SCALP. Водночас Україні важливо не зупиняти діалог із партнерами та паралельно залучати інше захисне озброєння, зокрема комплекси протиповітряної оборони IRIS-T.

Раніше експерти підкреслювали, що далекобійна зброя дозволить Силам оборони знищувати ворожі установки за лічені хвилини після їхнього виявлення на позиціях.