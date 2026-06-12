За переломом в ходе войны в пользу Украины стоят дроны нового поколения: что о них известно

В последние месяцы Украине удалось переломить ход войны в свою пользу. Россияне несут колоссальные потери, но при этом не добиваются значительного продвижения на фронте. Оказалось, что неожиданное преимущество для Киева обеспечили дроны нового поколения.

Последние два года война дронов на фронте протяженностью более 1300 километров находилась в своеобразном тупике из-за массового использования Россией FPV-дронов на оптоволокне. Об этом пишет Bloomberg.

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Как Украина усовершенствовала дроны для ударов по оккупантам?

Оптоволоконные дроны нечувствительны к радиоэлектронному подавлению, поскольку имеют физический кабель связи с оператором. Также они могут летать на расстояние более 30 километров. Но их боевая часть значительно теряет эффективность на дистанциях свыше 15 километров.

Между тем новейшие украинские дроны с искусственным интеллектом могут действовать на значительно большем расстоянии.

Украина сделала ставку на модернизацию дронов средней дальности. Новые модели более устойчивы к средствам РЭБ и могут автономно находить и поражать цели – склады топлива, боеприпасов и командные пункты – на расстоянии до 150 километров от линии фронта.

Преимуществом украинских дронов также является доступ к сети SpaceX Starlink, тогда как российские беспилотники часто испытывают проблемы со стабильным мобильным интернетом.

Одной из причин перелома ситуации в пользу Украины стало решение Минобороны от августа 2025 года. С тех пор все боевые подразделения начали использовать единую систему управления боем. Это улучшило координацию и планирование операций.

Благодаря ударам дронов Украина успешно разрушала российскую логистику в глубине фронта и расширяла «зону поражения», чтобы вражеские штурмовые группы не могли безопасно продвигаться.

Систематические удары по российской ПВО создавали «дыры» в обороне, что позволяло украинцам эффективнее наносить удары по вражеским грузовикам с топливом, едой и боеприпасами.

Несмотря на успехи Украины, эксперты предостерегают от чрезмерного оптимизма. Россия может адаптироваться – рассеивать склады, устанавливать защитные сетки и перебрасывать дополнительные средства ПВО. Аналитик Института изучения войны Джордж Баррос прогнозирует, что Россия найдет способ нейтрализовать украинское преимущество примерно в течение шести месяцев.

В настоящее время атаки дронов средней дальности сдерживают продвижение российских войск и затрудняют снабжение оккупационных сил.