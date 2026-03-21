Будет сбивать все российские самолеты, – авиаэксперт сказал, как Киев может получить способную на это ракету

Украина направила, в частности в Катар, специалистов, которые должны отражать атаки иранских дронов по важным объектам страны. В обмен Киев хочет получить 12 французских истребителей Mirage 2000-5, которые сняты с эксплуатации в Катаре. Сейчас переговоры зашли в тупик.

Однако если бы Украина получила истребители из Катара, они бы существенно помогли Воздушным силам в противодействии российской авиации. Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, отметив, что даже несколько Mirage 2000-5, оснащены соответствующими ракетами, способны обеспечить определенную защиту нашей стране.

В чем преимущества ракет Meteor?

Криволап отметил, что в Воздушных силах Катара есть 12 самолетов Mirage 2000-5, которые оснащены ракетами Meteor.

Эта ракета является класса "воздух – воздух", она способна действовать на расстоянии 250 – 300 километров. Meteor будет сбивать все российские самолеты, которые связаны с операциями по использованию КАБов. Это бомбардировщики Су-34 или истребители Су-30 и Су-35, которые прикрывают эти бомбардировщики,

– пояснил он.

Ракета, имеющая дальность 250 – 300 километров будет их доставать и уничтожать, и они от нее, по словам авиаэксперта, не смогут убежать, потому что у ракеты Meteor воздушно-реактивный прямоточный двигатель. Когда она даже достигает своей цели, то летит со скоростью четыре маха, и никакой противоракетный маневр не поможет.

"Однако эта ракета довольно дорогая, но ее даже пускать не надо. Достаточно, чтобы появилась информация, что самолеты оснащены этой ракетой, и тогда россияне не поднимут авиацию в воздух или сбросят эти бомбы еще и на своих", – отметил Константин Криволап.

Обратите внимание! Стоимость одной ракеты Meteor составляет 2 миллиона евро. Она способна сбивать высокоманевренные цели, в частности, реактивные самолеты, а также БпЛА, крылатые ракеты.

Французы сейчас в определенных странах, в частности Арабских Эмиратах, Индии, заменяют самолеты Mirage на Rafale. Это, по словам авиаэксперта, маркетинговый ход с их стороны, когда страна уже имеет самолет Mirage, ей предлагается другой французский самолет той же компании, но его стоимость меньше.

